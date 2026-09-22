Raids saoudiens meurtriers sur Al-Mokha : Sanaa promet une riposte appropriée

Ces mêmes sources ont rapporté que 6 citoyens, dont deux enfants et une femme, sont tombés en martyrs, tandis que 8 autres ont été blessés, dont un enfant et une femme, suite à un bombardement ciblant la ville de Al-Mokha. Auparavant, l’aviation saoudienne avait frappé la région d’Al-Udhayr, dans le secteur d’Al-A’boos (district de Haifan, même province), entraînant le martyre d’un citoyen, selon les mêmes sources.

De son côté, le général de brigade Yahya Saree, porte-parole des forces armées yéménites, a déclaré que les forces saoudiennes ont mené au cours de la journée 157 frappes aériennes et attaques de missiles sur les provinces d’Al-Jawf, Taïz, Saada et Ma’rib. Il a affirmé que la « grande agression » ne restera pas « sans riposte ».

Dans son discours de lundi, à l’occasion du 12e anniversaire de la révolution du 21 septembre, Abdelmalek al-Houthi, leader du mouvement Ansarullah, a appelé la Turquie et le Pakistan à ne pas s’impliquer dans l’escalade « par convoitise de gains politiques et matériels de la part de la partie saoudienne », soulignant que les États-Unis sont complices de l’Arabie saoudite dans ses « crimes », qu’ils mènent des opérations d’interception de drones dans l’espace aérien saoudien et qu’ils étudient des options d’escalade supplémentaires aux côtés de Riyad.

Division à Washington

À Washington, la chaîne américaine NBC a révélé que de hauts responsables militaires américains sont divisés sur la question de savoir si le président Donald Trump doit intervenir militairement dans le conflit entre l’Arabie saoudite et Ansarullah. Lors de discussions au Pentagone et avec de hauts responsables de l’administration américaine, des responsables militaires ont averti qu’ouvrir un nouveau front dans la région n’était pas justifié, en partie en raison de craintes concernant les stocks à long terme d’armes et de munitions des États-Unis. Ils ont également souligné qu’Ansarullah n’attaque pas les navires américains. En revanche, d’autres hauts responsables militaires soutiennent le lancement de frappes, estimant que les États-Unis doivent aider Riyad à répondre aux attaques du mouvement contre l’Arabie saoudite et à l’abattage d’un F-15, qu’ils considèrent comme un défi à la supériorité aérienne saoudienne au-dessus du Yémen. Lors de discussions à huis clos, ces responsables ont exprimé leur crainte que le refus de Washington d’adopter des mesures plus fermes soit perçu comme une trahison envers un allié régional majeur.

Lundi, The New York Times a révélé que D. Trump était revenu sur sa décision de lancer des frappes aériennes contre Ansarullah, « du moins pour le moment », après avoir ordonné au département de la Défense de se préparer à mener des raids aériens contre le mouvement à la suite d’un appel avec MBS, prince héritier saoudien.

De leur côté, les ministres des Affaires étrangères du G7 ont appelé lundi l’Iran à cesser d’armer et de soutenir Ansarullah, estimant que cela représente « un schéma d’escalade dangereux » qui menace de compromettre le commerce international et de conduire à l’instabilité mondiale. Dans une déclaration publiée à l’issue d’une réunion en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, les ministres des Affaires étrangères de Grande-Bretagne, du Canada, de France, d’Allemagne, d’Italie, du Japon et des États-Unis ont déclaré qu’ils « condamnent avec la plus grande fermeté les frappes continues et inacceptables menées par Ansarullah au Yémen contre l’Arabie saoudite ». Les ministres ont appelé Ansarullah « à cesser immédiatement toutes les actions militaires, menaces et attaques contre les navires civils, et à revenir de bonne foi au processus politique ».

A rappeler que la chaîne yéménite Al-Masirah TV a révélé la présence d’un quartier général saoudien dans la ville portuaire sur la côte ouest de Mokha, récemment conquise par les forces yéménites de Sanaa. La chaîne a filmé à l’intérieur du quartier général des bureaux d’officiers situés dans des tunnels souterrains, depuis les profondeurs du deuxième centre de commandement et de contrôle du « commandement avancé » sur le front de Mokha. D’après les renseignements militaires des forces de Sanaa, le centre, construit au pied des montagnes pourrait être le quartier général principal où sont basés les officiers et commandants saoudiens qui supervisent les mercenaires yéménites. Il est mieux fortifié, ses procédures de sécurité y sont plus strictes que celles des autres, indique le rapport de la chaine de télévision.