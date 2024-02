Raids coalisés contre le Yémen : Les missiles de Sanaa touchent un autre navire britannique

Avec cette agression, le nombre de raids américano-britanniques sur le gouvernorat de Hodeidah s’est élevé à 8 raids depuis cet après-midi. Deux raids ont visé les districts d’Al-Luhiyah et d’Al-Zahra dans la banlieue nord du gouvernorat de Hodeidah, et 4 raids ont visé le gouvernorat de Hodeidah. La zone d’Al-Jabbana au nord de la ville et les deux zones d’Al-Jah dans le district de Bayt Al-Faqih, et deux raids ont ciblé Al-Taif dans le district d’Al-Durayhimi, au sud du gouvernorat côtier, surplombant la mer Rouge, l’ouest du Yémen.

D’autre part, l’agence yéménite Saba a annoncé que « le chef du Conseil politique suprême, Mahdi Al-Mashat, compte approuver demain un projet de loi contre les pays et entités hostiles à la République du Yémen ».

L’agence a rapporté que « le président Al-Mashat publiera également une décision présidentielle en faveur d’un Centre d’opérations humanitaires, qui contribuera à atténuer les impacts humanitaires et les répercussions sur les civils et les biens de caractère civil ».

Des millions de marches ont eu lieu vendredi sur les places yéménites, en soutien à la résistance à Gaza et en solidarité avec les civils qui y sont massacrés. 20 places et des gouvernorats de Saada, Raymah et Maarib ont été le théâtre de manifestations massives, sous le slogan « Nos places sont le jihad… nous resterons fermes aux côtés de Gaza jusqu’à la victoire ».

Mohammad Abdel Salam, chef de la délégation de négociation de Sanaa, a réagi à la décision de Washington de les reclasser comme « groupe terroriste », soulignant que cette classification « reflète un aspect de l’hypocrisie révélée des Etats-Unis ». Il a affirmé sur la plateforme X que « les Etats-Unis souhaitent que cette décision nuise au Yémen, afin de montrer qu’ils soutiennent Israël et l’encouragent à poursuivre la guerre de génocide contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza ».

M. Abdel Salam a noté que « le Yémen, dans sa position de soutien à Gaza, ne sera pas affecté et ne reculera pas par rapport à sa position religieuse et humanitaire ». Tout en expliquant que « Washington est celui qui encourage et finance le terrorisme mondial, en soutenant Israël, via son arrivée dans nos mers et ses attaques sur nos terres ». « Ce n’est pas nous qui sommes allés vers les côtes des Etats-Unis », a-t-il renchéri. Avant de conclure que « le Yémen continuera de soutenir Gaza par tous les moyens disponibles et d’empêcher les navires israéliens ou ceux qui se dirigent vers les ports de la Palestine occupée, tant que l’agression israélienne se poursuit et que le siège de Gaza n’est pas levé ».

Plus tôt dans la journée, le département du Trésor américain a annoncé, dans un communiqué publié sur son site Internet, que « les sanctions imposées par les États-Unis contre le mouvement Ansarullah entraient en vigueur aujourd’hui, vendredi ». Le mois dernier, le gouvernement américain a annoncé « qu’il réinscrirait le groupe yéménite sur la liste des groupes terroristes dans le but de mettre un terme aux attaques contre le trafic maritime international ».