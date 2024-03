Rafah sous les bombes israéliennes : Avec ou sans les généraux US…

L’occupation israélienne a commis ces dernières 24 heures 6 massacres qui ont causé la mort de 62 martyrs et blessé 91 personnes, selon le ministère de la Santé de Gaza. Ce dernier a d’ailleurs dressé un nouveau bilan de la barbarie sioniste qui s’élève, jeudi, à 32.552 martyrs et 74.980 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Les raids, ponctués de tirs d’artillerie et de pilonnage depuis le large où des unités de la marine israélienne croisent, ont ciblé plusieurs autres localités dans le centre, comme au nord de la bande de Gaza. Tout cela alourdit le bilan des martyrs. Que ce soit à Jabalia, Hay Touffah, Hay Zeytoun ou encore Chajaiya, la pression militaire israélienne n’a pas faibli. Mais c’est aux abords de l’unité sanitaire Al-Shifa, là où des exécutions sommaires ont eu lieu, y compris parmi le personnel soignant, que de rudes batailles opposaient toujours la résistance palestinienne, toutes tendances confondues, aux forces sionistes. Ainsi, dans une opération conjointe, les combattants des Brigades Al-Qods et celles d’Al-Qassam ont tiré une salve d’obus de mortier contre les attroupements des soldats sionistes à proximité du complexe Al-Shifa, à l’ouest de Gaza. Une opération parmi tant d’autres qui ont forcé l’armée sioniste à demander l’intervention d’un hélicoptère pour évacuer les morts et blessés. Plus, la résistance palestinienne continue toujours à cibler, par des missiles, les attroupements militaires au niveau de diverses colonies israéliennes.

A 180 jours de combats, la résilience palestinienne reste intacte, malgré les affres induits par le génocide programmé de la population civile dans la bande de Gaza. Dans cette portion congrue du territoire palestinien, le volume et la puissance des bombes larguées par l’armée israélienne représente quatre fois la bombe atomique larguée sur Hiroshima.

Tout cela renforce le doute dans l’opinion israélienne. Amit Halevy, député du Likoud à la Knesset, a dénombré 10 exploits stratégiques réalisés par le Hamas dans la bataille actuelle en échange d’un seul pour Israël, a rapporté le journal israélien Yedioth Ahronoth Selon ce quotidien, l’énumération de ces réalisations est intervenue en réponse à la campagne menée par Benjamin Netanyahu au sein de son parti sur la « victoire absolue ».

Cette campagne est vivement critiquée par des ministres et les députés du parti Likoud dans la Knesset qui estiment que B. Netanyahu se dirige vers la direction tout-à-fait opposée, et fustigent la conduite de la guerre dans la bande de Gaza et les contradictions entre ses slogans et déclarations et les résultats sur le terrain.

Le journal israélien cite parmi les réalisations du Hamas, détaillées dans le document de A. Halevy, la surprise du 7 octobre et le succès militaire, le fait que l’État palestinien soit devenu une exigence finale et croissante dans le système international, le soutien des intellectuels occidentaux et la justification morale qu’ils ont donnée au Hamas, outre le préjudice porté à la cohésion de la société israélienne à travers la question des otages qui a modifié l’équilibre des consciences par rapport à la colère et à la vengeance en vue d’un retrait et « à tout prix ».

A cela s’ajoute l’ouverture de fronts supplémentaires contre Israël, et l’évacuation d’environ 80.000 personnes de l’entité, l’isolement politique d’Israël, la propagation d’une vague « d’antisémitisme » à travers le monde, le blocus naval contre Israël et les dégâts économiques et touristiques causés.

Le journal assure que A. Halevy n’est pas le seul au sein du Likoud à critiquer le comportement de l’échelon politique. Un autre membre du Likoud à la Knesset a déclaré que « toutes les preuves montrent que nous ne faisons pas vraiment ce que nous devons vraiment faire à Gaza. Netanyahu qui tergiverse entre l’hésitation et l’atermoiement ».

Mercredi, A. Halevy qui a dit que le ministre démissionnaire Gideon Sa’ar avait raison de critiquer le comportement du cabinet de guerre, a estimé que les 10 réalisations stratégiques du Hamas capitalisées au détriment d’Israël sont un « triste résultat ».

A contrario, l’unique « réussite stratégique » d’Israël dans la guerre a trait, elle, à « l’engagement, la loyauté et l’esprit volontaire de centaines de milliers de soldats et des membres de leurs familles. »