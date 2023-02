Pyongyang étale ses capacités nucléaires : Le bouclier US fragilisé

Kim Jong-un, accompagné de sa femme et de sa fille, a démontré au monde, lors du défilé organisé mercredi soir, l’étendue de son pouvoir militaire. Des missiles à combustible solide, une dizaine de Hwasong 17 en mesure de frapper théoriquement tout le territoire américain. La Corée du Nord, extrêmement isolée depuis le début de la pandémie et handicapée par les sanctions économiques, a pourtant réussi à montrer que son arsenal nucléaire est plus puissant que jamais.

À l’occasion d’une parade militaire venant célébrer les 75 ans de l’armée populaire de Corée, Pyongyang a dévoilé de nouvelles capacités impressionnantes. D’abord, des missiles à longue portée à combustible solide, plus rapides à utiliser et à transporter que ceux à combustible liquide. Une prouesse technologique pour le régime. Et puis au moins entre dix et douze Hwasong 17, ce missile doté de plusieurs têtes nucléaires et d’une portée estimée à 15 000 kilomètres. Testé avec succès en novembre dernier, il est capable de frapper n’importe quelle ville dans le monde.

Le nombre de missiles dévoilé est significatif, car certains spécialistes pointent du doigt qu’il correspondrait aux capacités de défense anti-missiles US sur sa côte ouest. Une façon de montrer que l’objectif de surpasser les capacités défensives des États-Unis n’est pas inatteignable.

Les médias américains ont évoqué « la question du grand nombre de missiles révélés par la Corée du Nord », notant que « cette divulgation est suffisante pour perturber la défense des États-Unis et crée un vide de décennies de politiques de désarmement nucléaire et de sécurité intérieure ».

Le journal Politico a commenté négativement « les images publiées par l’Agence centrale de presse nord-coréenne officielle de l’armée nord-coréenne exhibant 10 à 12 missiles balistiques intercontinentaux Hwasong-17 dans les rues de Pyongyang ». En précisant que « les États-Unis n’ont que 44 intercepteurs au sol de missiles depuis l’Alaska et la Californie pour détruire un ICBM en vol (…) En supposant que les armes de la Corée du Nord puissent accueillir quatre ogives, il est possible que Pyongyang puisse lancer plusieurs ogives sur les Etats-Unis qu’ils ne peuvent tous les intercepter », a relevé le journal.

Politico rapporte que les responsables et experts américains ont longtemps estimé que « ce n’était qu’une question de temps avant que la Corée du Nord puisse résoudre le problème de la défense antimissile US ».

« La Corée du Nord, que cela nous plaise ou non, est une troisième puissance de dissuasion nucléaire pour les États-Unis qui doit être traitée, tout comme nous prévoyons de traiter avec la Russie et la Chine », a rapporté Ankit Panda, chercheur principal au Carnegie Endowment et auteur de Kim Jong the Nations and the Bomb.

Le journal a souligné « qu’il n’est pas clair comment l’administration du président américain Joe Biden réagira, mais l’implication de la politique, selon le journal, est claire, à savoir l’échec de l’administration à arrêter le développement balistique de la Corée du Nord jusqu’à ce moment ».