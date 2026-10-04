Promotion touristique : Selectair en conclave à Tamuda Bay

L’événement réunira environ 90 agences et les principaux partenaires du réseau, dans le but de renforcer leurs connaissances sur le Maroc et de stimuler les ventes, a annoncé l’ONMT dans un communiqué. Selectair regroupe 88 agences indépendantes et 320 employés, principalement en Flandre, et a réalisé près de 310 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025.

Parmi les participants figurera la présidente de Selectair, Martine Dewispelaere, entrée en fonction en mars 2026, aux côtés de partenaires tels que TUI Belgium, Brussels Airport, Amadeus, MSC Cruises et RIU Hotels. L’association flamande des agences de voyages, VVR, sera également représentée.

En accueillant ce congrès dans le nord du Maroc, l’ONMT vise à encourager les agences belges à intégrer davantage de destinations du Nord dans leurs programmes et à mettre en avant les expériences balnéaires, culturelles, haut de gamme et sur mesure offertes par le pays.

La Belgique est devenue un marché touristique stratégique pour le Maroc. Le Royaume a accueilli 1,2 million de visiteurs belges en 2025, soit une augmentation de 10 % par rapport à 2024. À fin juillet 2026, les arrivées avaient dépassé 834 000, en hausse de 8 % par rapport à l’année précédente à la même période. Selectair prolongera le congrès par une campagne numérique et imprimée dédiée à la promotion du Maroc, via des articles éditoriaux, les réseaux sociaux, des newsletters et de la publicité digitale. La publication professionnelle TravelMedia BeLux couvrira l’événement avant, pendant et après le congrès.

L’ONMT indique que ce partenariat vise à transformer cette visibilité accrue en réservations et à bâtir des relations durables avec des agences influençant les choix des voyageurs. Le Maroc ambitionne d’attirer 1,4 million de visiteurs belges en 2026 et deux millions par an à l’horizon 2030.