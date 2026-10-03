Le torchon brule de plus belle entre Riyad et Sanaa : L’épreuve des forces se poursuit

En effet, des médias ont rapporté que des attaques ont été réalisées par les forces yéménites de Sanaa contre l’Arabie saoudite en riposte à son agression contre le Yémen. La raffinerie Aramco de Riyad, capitale saoudienne, a été visée. L’agence Reuters a rendu compte de panaches de fumée se dégageant de l’installation samedi. Aucune confirmation officielle saoudienne n’a été faite à ce jour.

Des images satellites ont montré un incendie dans la capitale saoudienne, depuis plus de 12 heures, tandis que des interceptions aériennes et des déroutements de vols au-dessus de la capitale étaient signalés. Des médias ont rapporté que les autorités saoudiennes ont suspendu des vols à l’aéroport international Roi Fahd de Dammam, tandis que Riyad a annoncé avoir intercepté et détruit trois missiles balistiques lancés en direction de Khamis Mushait.

Vendredi, le général de brigade Yahya Saree, porte-parole des forces armées yéménites, a indiqué que l’Arabie saoudite a lancé 94 frappes aériennes et attaques de missiles en 24 heures, ciblant des sites civils dans 6 gouvernorats et causant des martyrs et des blessés.

Sanaa avance vers Taëz

Sur le sol yéménite, les forces armées de Sanaa poursuivent leur avancée dans le nord du gouvernorat de Taëz (Taïz), au sud-ouest du pays, ainsi que dans les régions orientales et méridionales de ce gouvernorat, a rapporté la chaine d’information libanaise al-Mayadeen. Dans l’après-midi de samedi, le directeur du bureau d’al-Mayadeen a indiqué que des signes laissaient penser que les forces armées yéménites pourraient prendre le contrôle, dans les heures qui suivent, de la zone stratégique d’Al-Tourbah, dans le gouvernorat de Taëz.

Selon la chaine, ces succès sur le terrain s’accompagnent d’informations selon lesquelles les forces armées yéménites ont mené des opérations ciblant des dirigeants militaires saoudiens et les renforcements de troupes des forces soutenues par l’Arabie saoudite à Taëz. Le secrétaire du Conseil politique suprême du Yémen a déclaré que « les chefs militaires et politiques affiliés aux mobilisations de l’ennemi saoudien avaient fui Al-Tourbah et Al-Chamayatayn, au sud de Taëz ».

Le directeur du bureau d’Al-Mayadeen a expliqué que les raids aériens saoudiens lancés vendredi, étaient les plus intenses, mais qu’ils n’étaient absolument pas parvenus à limiter la progression des forces armées yéménites sur les fronts de la province. Selon l’AFP, les affrontements se déroulent sur plusieurs fronts, à l’intérieur des terres et sur les hauteurs surplombant les régions côtières récemment conquises par les forces de Sanaa qui cherchent à encercler Taëz.

Vendredi, le porte-parole du gouvernement de Sanaa a assuré, que la seule cible des frappes des forces armées yéménites est « l’ennemi saoudien et ses mobilisations ». Il a rassuré la population du gouvernorat de Taëz, délivrant un message clair confirmant que la protection de leurs vies et de leurs biens est l’objectif ultime des forces armées yéménites lors de leurs opérations militaires.

Attaques contre Sanaa et Saada

Samedi, la chaîne de télévision yéménite Al-Masirah a rapporté que des bombardements d’artillerie saoudiens ont visé les districts frontaliers de Ghamr et Razih, dans la province de Saada. Plus tard dans la journée, elle a rapporté que l’Arabie saoudite a bombardé plusieurs zones frontalières de la province yéménite de Saada à l’aide d’obus d’artillerie et de missiles. Elle a indiqué que ces bombardements ont également affecté les réseaux de communication dans deux districts de la province. Elle aussi rendu compte d’une « nouvelle agression saoudienne contre la capitale Sanaa », ainsi que des « bombardements de missiles sur le district de Maran à Saada ».

En réaction, Hizam al-Assad, membre du bureau politique du mouvement yéménite Ansarullah, assure que « l’Arabie saoudite cherche à compenser l’échec du projet lié à l’Amérique et à Israël à Bab el-Mandeb, après l’expulsion de ses agents de la côte ouest », lors de l’opération lancée par les forces de Sanaa le mois dernier. Dans un message, il a accusé l’Arabie saoudite d’avoir abandonné ce qu’il a appelé le « masque consistant à prétendre le ciblage de La Mecque » et de promouvoir « un nouveau mensonge » arguant l’attaque contre La Médine.

Dans un communiqué publié à Sanaa le 17 septembre 2026, la Conférence des oulémas yéménites a rejeté les accusations d’agression visant La Mecque, les qualifiant de « fausses et sans fondement ». Elle considère que ces accusations font partie « d’une tentative d’inciter les musulmans à s’en prendre au peuple yéménite et de l’associer à des conflits sectaires et religieux ». D’après le communiqué, les érudits ont établi un lien entre cette campagne et la position du Yémen sur la guerre à Gaza et son soutien à la cause palestinienne. Ils estiment qu’elle vise à « déformer l’image du peuple yéménite » et à dissimuler ce qu’ils qualifient d’agression et de siège dont il est victime. Ils ont également appelé les érudits et les médias musulmans à ne pas se laisser influencer par le discours saoudien et à se ranger du côté du Yémen.