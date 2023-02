Promotion touristique : L’ONMT renforce le déploiement de ses compétences à l’international

Après une année 2022 marquée par une forte relance du secteur touristique et un dynamisme exceptionnel et suite à la demande unanime des membres du conseil d’administration de l’ONMT, qui ont appelé à mobiliser à l’échelle internationale un maximum de ressources, l’ONMT entame l’année 2023 par une large transformation opérationnelle de ses compétences via un mouvement de mobilité au niveau de plusieurs nouveaux marchés cibles, indique un communiqué de l’Office.

Ce sont ainsi une dizaine de pays où seront ouverts de nouveaux bureaux de l’ONMT, rattachés à des délégations déjà en place, fait savoir la même source, soulignant que cette transformation sera accompagnée par une politique promotionnelle et commerciale “agressive”. “Ce nouveau maillage de l’ONMT assure désormais une couverture mondiale de la marque Maroc avec l’ouverture inédite de bureaux sur des marchés comme le Japon, la Corée du Sud, l’Inde, l’Australie, le Brésil ou encore le Nigéria”, a indiqué à cette occasion, le directeur général de l’ONMT, Adel El Fakir, cité dans le communiqué. “Ce déploiement de nos compétences sur des marchés porteurs va nous permettre d’être au plus près des prescripteurs de voyage afin de convertir l’engouement pour le Maroc en flux touristiques et de mettre en place de nouvelles routes aériennes”, a-t-il dit.

Ainsi, cette large opération de mobilité dans des marchés présentant un fort potentiel et ne disposant pas jusqu’ici de délégation physique de l’ONMT concernera dans un premier temps plusieurs marchés à savoir : Portugal (Poste basé à Lisbonne, rattaché à la délégation ONMT de Madrid), Suisse (Poste basé à Zurich, rattaché à la délégation ONMT de Düsseldorf), Scandinavie (Poste basé à Stockholm, rattaché à la délégation ONMT de Londres), Canada (Poste basé à Montréal, rattaché à la délégation ONMT de New-York), Bresil (Poste basé à Sao Paulo, attaché à la Délégation ONMT de Madrid), Inde (Poste basé à New Delhi, rattaché à la délégation ONMT d’Abu Dhabi), Japon (Poste basé à Tokyo, rattaché à la délégation ONMT d’Abu Dhabi), Corée du Sud (Poste basé à Seoul, rattaché à la délégation ONMT d’Abu Dhabi), Afrique Anglophone (Poste basé à Abuja, rattaché à la délégation ONMT de Dakar), Australie (Poste basé à Melbourne, rattaché à la délégation ONMT d’Abu Dhabi).

Dans la continuité de ce dispositif, l’ONMT opérera un redéploiement de ses délégués au niveau de 5 marchés stratégiques, à savoir le Royaume-Uni, l’Italie, le Benelux, la Pologne et la Chine. A travers cette mobilisation sans précédent de ses ressources, l’ONMT amorce une nouvelle dynamique dans son réseau à l’étranger et pose les jalons d’un tournant stratégique dans la promotion de l’image du Royaume à l’échelle internationale.