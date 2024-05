Promotion touristique : La Caravane GO SIYAHA arrivée à la Région Laâyoune – Sakia El Hamra

Cette rencontre tenue à Laâyoune, a connu la participation de plusieurs acteurs économiques et touristiques actifs dans la Région qui ont assisté à une présentation détaillée du programme GO SIYAHA et ses différentes composantes.

En plus du ministère en charge du tourisme et de Maroc PME, ont pris part également à cette rencontre les représentants du Conseil Régional du Tourisme, des délégations du tourisme à Laâyoune, à Tarfaya et à Smara, ainsi que les représentants régionaux des Fédérations et Associations professionnelles du secteur du Tourisme.

Lors des interventions, les partenaires ont salué cette initiative régionale de promotion du programme qui vise à soutenir le développement et la croissance des entreprises touristiques et à améliorer leur compétitivité pour répondre aux nouvelles exigences du secteur à l’échelle nationale et internationale tout en créant une nouvelle génération d’entreprises. Ils ont aussi valorisé les efforts déployés par les différents acteurs économiques et touristiques de la région Laâyoune – Sakia El Hamra pour renforcer son attrait en tant que destination reconnue notamment pour son mélange distinctif de tourisme, balnéaire et désertique.