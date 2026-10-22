Prétentions mauritaniennes sur Lagouira : Simple feu de paille…

Mohamed Ould Bebana a déclaré que « le gouvernement mauritanien entretient des relations dépassant les attentes avec ses voisins et frères, sans aucun problème, notamment avec ses voisins du nord ». En abordant la question de la délimitation des frontières dans le cadre des négociations sur le différend du Sahara, auxquelles participent le Maroc, l’Algérie, le Front Polisario et la Mauritanie, le ministre a précisé que cette initiative vise à « éviter toute ambiguïté pouvant entraîner des conséquences sécuritaires, juridiques ou économiques ».

Le ministre a souligné que cette démarche ne doit pas être interprétée comme une revendication de la part de Nouakchott. « Il ne faut pas attribuer à cette proposition des revendications que la Mauritanie n’a pas exprimées, pour ensuite les lui imputer dans les médias. »

Cette clarification survient après que certaines sources ont affirmé auprès des médias que la Mauritanie aurait proposé d’obtenir la région de Lagouira en échange de sa reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Enfin, le porte-parole du gouvernement a réitéré l’engagement de la Mauritanie en faveur d’une solution pacifique et consensuelle au différend du Sahara, sous l’égide des Nations unies.