Le régime de Kiev essaie d’organiser des attaques armées pendant la présidentielle russe. Le Président Poutine a commenté ces tentatives lors d’une réunion du Conseil de sécurité russe. Vladimir Poutine a fait plusieurs déclarations importantes vendredi 15 mars en soulignant, au premier jour de des présidentielles, que le « régime de Kiev tente de perturber le processus électoral et d’intimider la population pour le moins dans les zones frontalières en organisant plusieurs actes criminels et en portant des frappes contre les villes pacifiques russes ». Il a ajouté que « la défense aérienne russe détruit jusqu’à 95% des missiles et roquettes de Kiev » et que « les frappes ukrainiennes ne restent pas impunies ». Cela n’a pas tardé puisque le port d’Odessa a été ciblé par des missiles russes.

Le maitre du Kremlin a rappelé que l’armée ukrainienne a tenté depuis le 12 mars d’attaquer la Russie avec plus de 2.500 hommes, 35 chars et 40 blindés. Elle a utilisé des unités spéciales, des mercenaires étrangers et des forces de soutien, mais ses tentatives ont échoué. Les troupes de Kiev ont perdu 60% de leurs effectifs et plus de 50% des blindés. « Le régime de Kiev tente de détourner l’attention de son peuple et de l’opinion publique d’autres pays auxquels il quémande des fonds et d’autres dons, il cherche à cacher la situation réelle sur la ligne de contact où l’armée russe maintient l’initiative sur la ligne de contact et parvient à accomplir ses missions de combat », a-t-il encore relevé.

En Tchétchénie, la Commission électorale régionale a informé la presse que plus de 75% des électeurs de la république avaient déjà voté aux élections présidentielles russes. « Le 16 mars à 15 heures, le taux de participation aux élections en République tchétchène était de 75,17 %. Sur l’ensemble des listes électorales, 614 072 électeurs ont pris part au vote », indique le message, relayé par l’agence TASS. Dans 29 bureaux de vote, répartis dans 20 régions, des « personnes bornées » ont tenté d’incendier ou de verser du liquide sur les urnes contenant les bulletins de vote, a déclaré lors d’un point presse Ella Pamfilova, présidente de la CEC. Celle-ci également ailleurs déclaré que, depuis le début du vote aux élections présidentielles, 160 000 attaques contre le système de vote électronique avaient été bloquées.

A signaler que « les forces armées ukrainiennes ont attaqué des locaux dans la ville de Kakhovka et dans le village de Brilyovka, district d’Aleshkinsky, où se trouvaient les commissions de district », a annoncé vendredis sur Telegram la commission électorale de la région de Kherson. À Kakhovka, il n’y a eu aucune victime. « Il y a des victimes à Brilyovka, elles reçoivent de l’aide. Grâce aux actions coordonnées des employés de la commission électorale de circonscription, les électeurs ont été évacués des bâtiments », poursuit le communiqué. Quelques minutes plus tard, toujours sur sa chaîne Telegram, la commission régionale a annoncé l’explosion d’un engin dans une poubelle « devant un bureau de vote » de Skadovsk. « Une détonation s’est produite. Il n’y a pas de victimes ni de blessés », a-t-elle précisé. Le 15 mars, les habitants de cette région, tous comme ceux de Donetsk, Lougansk et Zaporojie, participent pour la première fois à une élection présidentielle russe. Scindée par le Dniepr, la région de Kherson est contrôlée à 75% par les forces russes, alors que la rive droite du fleuve – y compris la ville de Kherson – demeure aux mains des troupes ukrainiennes.