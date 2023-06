Présidentielles au Sénégal : M. Sall dévoilera ses intentions après la Tabaski

Le dialogue national entamé le 31 mai s’est achevé ce samedi 24 juin. Les commissions du dialogue national ont remis leurs recommandations au président Macky Sall des mains de Moustapha Niasse, président du comité de pilotage, et de Marie-Angélique Savané, présidente de la commission de synthèse. Au total, 270 recommandations sur de nombreux domaines de la vie publique. Le président a parlé d’un nouvel élan pour préserver l’essentiel, « c’est-à-dire, la forme républicaine de l’État, la paix civile, la stabilité, la sécurité de notre pays ».

Parmi les consensus de la commission politique, une modification du code électoral qui permettrait aux candidats condamnés en justice mais graciés par le chef de l’État de se présenter aux élections.

Le président a annoncé la création d’un comité de suivi pour mettre en œuvre ces nombreuses recommandations.

Très attendu sur sa décision de briguer ou non un troisième mandat à la légitimité contestée, M. Sall a promis des réponses. « Je vais répondre parce que maintenant le moment est venu pour répondre », a-t-il commencé, sous les approbations, « mais ce n’est pas aujourd’hui. Je ferai un discours à la nation. J’apporterai ma réponse, qui ne peut pas répondre du contexte dans lequel nous évoluons » mais « d’un choix libre, souverain, qui s’exercera et qui sera expliqué au pays, quelqu’il soit et qui sera assumé ».

Le président s’exprimera après la fête de la Tabaski qui a lieu le 29 juin, mais la date n’est pas encore fixée.