Extermination des Gazaouis : L’ONU dénonce Israël pour ses « crimes contre l’humanité »

« Les crimes contre l’humanité d’extermination, de meurtre, de persécution fondée sur le genre à l’encontre d’hommes et de garçons palestiniens, de transfert forcé, d’actes de torture et de traitements inhumains et cruels ont été commis » par Israël, conclut dans un rapport de cette commission créée en mai 2021 par le Conseil des droits de l’homme.

L’ambassade d’Israël à Genève l’a immédiatement accusée de « discrimination systématique » à son encontre. La commission d’enquête « a prouvé une fois de plus que ses actes sont tous au service d’intentions politiques focalisées contre Israël », déclare Meirav Shahar, ambassadrice d’Israël auprès de l’ONU à Genève, dans un communiqué. Selon les enquêteurs de l’ONU, les autorités israéliennes, « la branche militaire du Hamas et six autres groupes armés palestiniens » sont « responsables » de « crimes de guerre ».

« Il est impératif que tous ceux qui ont commis des crimes en soient tenus responsables », écrit la présidente de la commission, la Sud-Africaine Navi Pillay, dans un communiqué. « La seule façon de mettre un terme aux cycles récurrents de violence, y compris d’agression et de représailles de la part des deux parties, est de garantir le strict respect du droit international », ajoute celle qui fut haut-commissaire aux droits de l’homme, présidente du Tribunal pénal international pour le Rwanda et juge à la Cour pénale internationale.

De son côté, Balakrishnan Rajagopal, rapporteur spécial de l’ONU sur le droit au logement, a critiqué les pays qu’il accuse de partialité dans l’offensive israélienne sur Gaza, suite à l’attaque meurtrière de Tel Aviv contre le camp de réfugiés de Nuseirat dans l’enclave palestinienne. « Les pays qui célèbrent la libération de quatre otages israéliens sans dire un mot sur les centaines de Palestiniens tués et les milliers de personnes détenues arbitrairement par Israël ont perdu leur crédibilité morale pendant des générations et ne méritent pas de faire partie d’un organe des droits de l’homme de l’ONU », a-t-il dénoncé sur X évoquant l’attaque qui a eu lieu, le samedi 8 juin.

Plus tôt, l’armée d’occupation israélienne avait annoncé qu’elle avait lancé des attaques sur divers endroits dans la partie centrale de la bande de Gaza et qu’elle avait réussi à sauver quatre captifs vivants dans deux zones différentes. Citant un responsable américain, CNN a rapporté qu’une unité américaine en Israël avait contribué à la libération des 4 otages.

Le bureau des médias du gouvernement basé à Gaza a déclaré qu’au moins 210 Palestiniens sont tombés en martyre et plus de 400 autres ont été blessés samedi dans de graves frappes aériennes israéliennes ciblant le camp de réfugiés de Nuseirat, les zones situées à l’est de Deir al-Balah et les camps d’al-Bureij et d’al-Maghazi dans le centre de Gaza, coïncidant avec une soudaine incursion de véhicules militaires à l’est et au nord-ouest de Nuseirat.

Israël poursuit ses massacres à Gaza depuis le 7 octobre 2023, et malgré une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat. Huit mois après le début de la guerre israélienne, de vastes étendues de Gaza étaient en ruines au milieu d’un blocus paralysant l’accès à la nourriture, à l’eau potable et aux médicaments.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de Justice, dont le dernier arrêt a ordonné à Tel-Aviv de suspendre immédiatement son offensive contre la ville méridionale de Rafah, où plus d’un million de Palestiniens avaient cherché refuge pour fuir la guerre.