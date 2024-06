L’armée israélienne s’installe dans le conflit à Gaza : Les pourparlers piétinent toujours…

Aux premières heures vendredi, des témoins ont fait état de frappes israéliennes dans différents secteurs de la bande de Gaza, notamment dans le centre de l’enclave.

L’offensive israélienne dans la bande de Gaza ne cessera pas tant que les objectifs n’auront pas été atteints, a encore affirmé le général Yaron Finkelman, commandant de la région militaire sud, au lendemain d’une visite à Rafah. « Le plan est clair (…). Nous continuons à aller de l’avant jusqu’à l’accomplissement de nos objectifs », dit-il dans une vidéo postée sur X malgré l’offre de trêve présentée le 31 mai par le président américain. A Rafah, le général israélien a procédé à une évaluation de la situation avec les commandants des unités impliquées dans le sud de l’enclave.

Les Brigades Al-Qods assurent avoir ciblé avec des bombes antipersonnel les soldats de l’occupation infiltrés dans le centre de la ville de Rafah. Les Brigades Al-Qassam signalent, de leur côté, mener des combats intenses du côté de Tel Sultan où les soldats israéliens tentaient une incursion. Des obus ont visé les forces d’assaut israéliennes. Elles ajoutent que trois chars Merkava ont été touchés par des missiles Al-Yacine 105 du côté de Hay Sultan. Dans le centre de Rafah, l’occupant n’a pas hésité à incendier plusieurs pâtés de maisons. Les soldats israéliens engagés dans le passage d’Abou Salem ont aussi été visés par la résistance palestinienne qui donne du fil à retordre aux corps expéditionnaires sionistes.

Dans le centre de l’enclave palestinienne, la ville de Gaza, Khan Younès, Deir Al Balah, les raids aériens sont soutenus par le pilonnage à l’artillerie. Là aussi, l’armée sioniste s’active autant que la résistance palestinienne. Le couloir de Netsarim a été ciblé à plusieurs reprises soit par des obus de mortier, soit par des missiles 107 de courte portée. Le QG des forces israéliennes engagées dans la zone a encore été attaqué… 7 martyrs, dont des femmes et des enfants, ont été signalés après un bombardement israélien contre un appartement résidentiel à Gaza…

Le Hamas a assuré que deux prisonniers israélien retenus dans la bande de Gaza ont trouvé la mort lors des raids israéliens. Le ministère de la Santé a comptabilisé 4 massacres au cours des dernières 24 heures qui ont fait 34 martyrs et 75 blessés. Dans son bilan quotidien, 37.266 martyrs et 85.102 blessés au moins sont à déplorer depuis le 7 octobre. La même source ajoute que de nombreuses victimes sont encore sous les décombres et/où jonchent les rues sans pour autant que les équipes de secours ne puissent intervenir. L’armée israélienne n’hésite pas à les cibler.

L’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a affirmé au Guardian que les autorités israéliennes empêchent régulièrement la fourniture de l’aide et entravent ses opérations dans la bande de Gaza. « Nous recevons très peu de réponses positives à nos demandes de livraison d’aide et d’autorisations de déplacement dans Gaza », a déclaré Tamara Alrifai, directrice des relations extérieures de l’UNRWA, citée par le quotidien britannique. « Entre les attaques publiques et politiques menées contre l’UNRWA par des responsables israéliens et les obstacles constants à notre capacité de travailler, tant à Gaza qu’à Jérusalem-Est et en Cisjordanie… tout cela cherche en effet à nous discréditer et, en fin de compte, à nous déloger des territoires palestiniens occupés », a-t-elle déclaré.

L’agence, qui joue un rôle humanitaire crucial dans la bande de Gaza, entretient depuis son existence des relations houleuses avec Israël. Pas moins de 625.000 enfants gazaouis ont été privés d’école cette année.

Parallèlement aux drames en cours dans l’enclave palestinienne, l’armée sioniste persiste dans ses exactions tout aussi mortelles en Cisjordanie. Au niveau d’Al-Bira, relevant de Ramallah, un soldat israélien renversé par un véhicule a sonné l’alerte. Des opérations militaires punitives ont été menées dans plusieurs localités palestiniennes. Deux enfants ont été blessés par balles lors de ces incursions alors qu’on signale d’autres blessés dans cette équipée israélienne transférés vers les hôpitaux. La veille, des responsables palestiniens ont affirmé que les troupes israéliennes avaient tué trois Palestiniens lors d’un raid en Cisjordanie, l’armée israélienne indiquant avoir « éliminé deux suspects recherchés ». Le raid a eu lieu à Qabatiyah dans le gouvernorat de Jénine, dans le nord du territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, a précisé Kamal Abou Al-Roub, gouverneur de Jénine, en faisant état de « deux martyrs tombés » pendant l’opération.

Le Croissant-Rouge palestinien a indiqué qu’un troisième Palestinien avait été tué lors du même raid. Le ministère de la santé de l’Autorité palestinienne basée à Ramallah l’a identifié comme Qaïs Zakarneh, 21 ans.

L’armée a aussi mené une opération dans la ville de Jénine qui fait partie du gouvernorat du même nom, selon un correspondant de l’AFP sur place. L’opération dans la ville fait partie du raid mené à Qabatiyah, a souligné l’armée. « Au cours de l’opération antiterroriste, les soldats israéliens ont encerclé un bâtiment dans lequel se trouvaient deux suspects recherchés », a indiqué un communiqué de l’armée d’occupation. « Les soldats ont échangé des tirs avec les suspects et tiré des roquettes en direction de la structure. Les deux suspects ont été éliminés et des armes ont été trouvées en leur possession », selon la même source. Un soldat israélien a été légèrement blessé.

Défaut dans la cuirasse

La ville et le camp de Jénine, l’un des bastions des factions armées palestiniennes, sont régulièrement la cible de raids israéliens. La Cisjordanie connaît depuis deux ans une flambée de violences, exacerbées par la guerre à Gaza entre Israël et le Hamas, qui a été déclenchée par une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien contre Israël le 7 octobre. Depuis cette date, au moins 545 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie par des soldats ou des colons israéliens, selon les autorités palestiniennes, et au moins 14 Israéliens y ont été tués dans des attaques ou attentats palestiniens, d’après des chiffres officiels israéliens.

L’entité sioniste se lézarde, y compris dans ce qui faisait sa force : Tsahal en l’occurrence. Lors d’une interview avec une télévision israélienne jeudi 13 juin, Yossi Yehoshua, analyste militaire, a averti que l’armée israélienne était empêtrée dans une crise qu’elle n’avait jamais connu auparavant. Selon lui, elle manque d’au moins 7.000 militaires et c’est la raison pour laquelle les « juifs ultra-orthodoxes haredim » devraient désormais être enrôlés.

Mardi, la Knesset a adopté le projet de loi d’exemption militaire pour les haredim avec 63 voix contre 57, Yoav Gallant faisant partie des opposants.

A en croire le site américain Global Firepower, la crise de la guerre jette une ombre sur les ressources humaines de l’armée israélienne. La population israélienne est estimée à 9 millions d’habitants, dont 3,7 millions actifs et 3,1 millions éligibles au service militaire. Le nombre de soldats en Israël atteint environ 127 000 personnes par an ; l’effectif total de l’armée sioniste est de 670 000 personnes, dont 170.000 forces d’actives, 465.000 forces de réserve et 35.000 de milices.