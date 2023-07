Présidentielle au Guatemala : B. Arévalo, candidat de gauche, sous pression

Les manifestants demandent la destitution de la procureure générale ainsi que la fin de cet acharnement et des procédures à répétition intentées contre le parti Semilla du candidat. Drapeaux guatémaltèques en main, casseroles, sifflets… Tous dénoncent les « actions illégales et corrompues du gouvernement », d’après les mots d’un manifestant cité par Prensa Libre. Dans le cortège, des citoyens issus du monde « agricole, syndical, étudiant et religieux » étaient présents. Ce week-end se tenait également la marche des fiertés LGBT dans les rues de la capitale. Là encore, la « question des élections n’est pas passée inaperçue », rapporte La Hora.

Un appel à la grève nationale, cette fois dans « différentes régions du pays », a été lancé. La violence monte d’un cran en Équateur à un mois du premier tour de la présidentielle. Le maire de Manta, ville côtière au bord du Pacifique, a été abattu par balles dimanche dans des circonstances encore floues. Agustín Intriago, 38 ans, dirigeait depuis 2019 cette ville portuaire stratégique pour les narcotrafiquants. L’attaque a également causé la mort d’une femme et fait quatre blessés.

Les violences de ce type contre des élus se sont multipliées ces derniers mois dans le pays. Le maire « avait reçu des menaces et que, pour cette raison, il était sous protection policière », écrit Expreso. Il effectuait une « tournée d’inspection de travaux publics dans un quartier de la ville lorsqu’il a été abattu de six balles », poursuit le quotidien. La presse équatorienne s’inquiète de voir la violence « s’intensifier » après ce nouvel assassinat, qui s’inscrit dans une longue liste. « Agustín Intriago est la septième victime des 17 attaques » perpétrées depuis septembre 2022 contre des élus et candidats, souligne le même journal.

« Son assassinat montre clairement que le pays a atteint un point où personne, absolument personne, n’est en sécurité », s’indigne l’éditorialiste de La Hora. « Maire d’une des villes les plus importantes » d’Équateur, et « l’un de ses hommes politiques les plus populaires », la mort tragique du maire « laissera un point d’interrogation perpétuel sur l’avenir politique qui l’attendait », déplore le quotidien. Le coupable, lui, est toujours recherché. Un suspect a été arrêté.