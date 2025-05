Présidence du parquet : Les engagement de H. El Bellaoui. Réorganisation, nouvelle gouvernance et écoute...

H. El Bellaoui a exprimé sa profonde gratitude envers le souverain pour cette marque éminente de confiance, saluant l’attention constante et particulière que porte le Roi au système judiciaire marocain, à ses institutions et à ses magistrats. Le nouveau président du parquet a rappelé que cette confiance royale engage au plus haut niveau, exigeant rigueur, probité et fidélité aux principes constitutionnels qui fondent l’État de droit.

Inscrivant son mandat dans la continuité institutionnelle, il a rendu hommage au rôle structurant joué par le Premier président de la Cour de cassation et président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) dans la mise en place de la Présidence du Ministère public en 2017, puis à son prédécesseur direct, Moulay El Hassan Daki, qui a présidé à une phase de développement marquée par la consolidation administrative, l’amélioration de la gouvernance interne et l’ancrage de la culture de performance.

A cet effet, H. El Bellaoui a ensuite décliné les grandes orientations qui guideront son action à la tête du parquet général. Il a d’abord insisté sur la nécessité de revoir l’organisation structurelle du ministère public, afin de l’adapter pleinement aux nombreuses missions qui lui sont confiées par la loi, en matière de direction, de coordination et de suivi des activités des parquets au niveau national. Il a également exprimé sa volonté de renforcer les ressources humaines affectées à la présidence du ministère public et dans les parquets des différentes juridictions du Royaume, et ce, en parfaite harmonie avec le CSPJ et le ministère de la Justice.

La gouvernance constitue un autre pilier du projet qu’il entend déployer durant son mandat. Il a affirmé son attachement à une gestion moderne, fondée sur la planification stratégique, la définition d’objectifs clairs, le suivi de l’exécution et l’évaluation des résultats, dans le but d’assurer une plus grande efficacité et une meilleure qualité de service.

Un plan stratégique à moyen terme est en cours d’élaboration, et sa mise en œuvre est prévue dans les mois à venir. L’accent a également été mis sur la transformation numérique du Ministère public. Le déménagement imminent vers un nouveau siège moderne et équipé a été annoncé comme l’un des jalons de cette évolution. Ce nouveau cadre de travail vise à accompagner la digitalisation des échanges entre la présidence et les parquets du Royaume, ainsi qu’avec les partenaires institutionnels, dans une logique de simplification des procédures et de renforcement de la transparence.

Le nouveau procureur général du Roi a tenu à rappeler l’attachement indéfectible du ministère public à l’application rigoureuse et équitable de la loi, à l’égalité de tous devant les juridictions, à la défense des droits et libertés, et à la protection de l’ordre public. Dans la même veine, il a affirmé l’engagement des magistrats du parquet à veiller à la mise en œuvre effective du principe de la souveraineté de la loi, dans un esprit d’intégrité, de fermeté, d’impartialité et de responsabilité.

Conscient de la responsabilité qui lui a été confiée, H. El Bellaoui a souligné que la mission du ministère public s’inscrit dans un cadre constitutionnel fondé sur la séparation des pouvoirs, tout en rappelant l’impératif de coopération entre les différentes institutions de l’État. Il a ainsi réaffirmé sa volonté de travailler en symbiose avec l’ensemble des acteurs du système judiciaire : le CSPJ, le ministère de la Justice, les avocats, les autres professionnels juridiques, les services de police judiciaire ainsi que les institutions partenaires.

Dans une perspective d’ouverture et de proximité, le président du ministère public a annoncé sa volonté de faire de cette institution un acteur accessible et à l’écoute des citoyens. Il a mis en avant l’importance d’instaurer une communication judiciaire active et responsable, à travers la formation des responsables des parquets en matière de communication et la désignation de magistrats porte-parole aptes à dialoguer avec les médias et l’opinion publique. Un programme de formation dédié sera mis en œuvre dans les mois qui viennent.

Le nouveau chef du parquet a également fait de la protection des catégories vulnérables une priorité de son mandat. Il a insisté sur l’impératif de renforcer les dispositifs de protection juridique et sociale des femmes et des enfants, en partenariat avec les autorités compétentes et les organismes de la société civile, dans une logique d’efficacité, de prévention et de respect des droits humains.

Ainsi, H. El Bellaoui a affirmé que la mission du Ministère public ne saurait se réduire à la seule répression. Elle consiste avant tout à garantir la primauté du droit, à préserver la dignité des personnes, à prévenir les abus et à contribuer activement à l’édification d’un Etat moderne fondé sur la justice, l’équité et la confiance des citoyens dans leurs institutions.