Power-to-X : CWP Global confirme ses ambitions au Maroc

Mark Crandall, président du conseil d’administration et co-directeur général de CWP, a exposé la vision globale du projet AMUN de 15 GW que CWP Global développe dans la région de Guelmim. « AMUN représente bien plus qu’un grand projet d’énergie renouvelable. Nous travaillons dans une perspective de ‘transition juste’, pour apporter une contribution tangible au développement socio-économique du Maroc », a-t-il révélé. M. Crandall a également confirmé l’engagement de CWP Global à l’égard de la vision de S.M Le Roi qui consiste à assurer le leadership du Maroc en tant que précurseur dans la création des conditions nécessaires à la décarbonation nationale, ainsi que la mise en œuvre de plans de transition énergétique parmi ses voisins, y compris les marchés émergents de l’hydrogène vert au nord de l’Europe. « Nous avons bon espoir que l’ »Offre Maroc » jettera les bases d’une industrie marocaine de l’hydrogène vert robuste, efficace et compétitive à l’échelle mondiale. Il s’agit d’une opportunité unique pour le Maroc et à travers lui, pour notre planète » a ajouté M. Crandall. Revenant sur les récents événements tragiques que le pays vient de connaitre, il a exprimé au nom de CWP Global, les « plus sincères condoléances à Sa Majesté et aux familles endeuillées qui ont été directement et indirectement touchées par le tremblement de terre. La réaction admirable a souligné l’importance de la solidarité humaine et du soutien communautaire, des aspects que nous plaçons au cœur du développement de nos projets d’hydrogène vert. Ensemble, nous pouvons ouvrir la voie à un avenir plus vert et plus prospère pour le Maroc et le monde ».

S’appuyant sur ses antécédents en matière de livraison de portefeuilles de projets éoliens et solaires à grande échelle en Europe du Sud-Est et en Australie, CWP a élargi sa vision au cours des cinq dernières années afin de poursuivre le développement de centres d’hydrogène vert à très grande échelle dans des endroits privilégiés du monde entier, dotés de ressources énergétiques renouvelables constantes et abondantes ainsi que d’opportunités de déploiement d’énergie verte bon marché et de production efficace de carburants verts, tels que l’ammoniac vert. À l’heure actuelle, le portefeuille de centres d’hydrogène vert de CWP dispose d’une capacité combinée de production d’énergie renouvelable de près de 220 GW, soit environ 10 fois la capacité de production du barrage des Trois Gorges en Chine, qui est actuellement le plus grand projet de production d’énergie au monde.

Le portefeuille de CWP comprend l’Australian Renewable Energy Hub (AREH), lancé conjointement avec InterContinental Energy en 2017. En 2022, l’AREH est passé sous le contrôle de BP, avec pour objectif de fournir la première énergie verte aux mineurs de minerai de fer de la région de Pilbara, dans le nord-ouest de l’Australie, d’ici à 2027. S’il est pleinement réalisé, le portefeuille actuel de hubs d’hydrogène vert de CWP est à une échelle qui pourrait contribuer de manière tangible à la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris, notamment l’atteinte d’émissions nettes nulles de gaz à effet de serre d’ici 2050 ou plus tôt. Selon le rapport 2022 Breakthrough Agenda, rédigé conjointement par l’AIE, l’IRENA et les champions de haut niveau des Nations unies, l’hydrogène vert pourrait satisfaire jusqu’à 20 % de la demande énergétique mondiale d’ici le milieu du siècle, certains prévoyant une valeur de marché d’environ 850 milliards de dollars d’ici 2050.