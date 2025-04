Pour punir Sanaa : Raids américains massifs contre le Yémen

Selon des sources yéménites, des avions de guerre américains ont mené, mardi, 11 frappes aériennes contre la province de Sanaa, ciblant spécifiquement les districts de Bani Hushaysh et de Sanhan. La campagne de bombardements s’est étendue plus à l’est, avec 13 frappes signalées dans la province de Maarib, y compris dans les districts de Majzar et de Jawba. En outre, quatre frappes aériennes ont été lancées sur l’île de Kamaran, au large de la province de Hodeïda, dans l’ouest du Yémen. Hodeïda n’a pas été épargnée avec 20 raids essuyés. Domar non plus où trois raids ont été signalés dans la soirée.

Ces frappes constituent l’un des bombardements les plus lourds mené en une journée par les forces américaines au cours de ces dernières semaines. Les États-Unis prétendent que leurs attaques visaient à dégrader les capacités militaires des forces armées yéménites, en particulier celles des unités de missiles et de drones.

Depuis le déclenchement de la guerre contre la bande de Gaza en octobre 2023, les forces armées yéménites ont mené de nombreuses opérations contre des cibles israéliennes et celles liées à Israël afin de contraindre le régime de Tel-Aviv à mettre fin à la guerre et au siège simultané qu’il a imposé au territoire palestinien.

Cependant, selon les médias yéménites, les raids américains ont touché des cibles totalement civiles, coûtant la vie à des dizaines de citoyens, depuis le mois dernier, lorsque Washington a relancé son agression aérienne contre ce pays.

Malgré l’intensification de la campagne américaine, qui s’est accompagnée d’attaques britanniques et israéliennes contre le Yémen, les militaires yéménites ont affirmé à plusieurs reprises que leurs opérations constituent une réponse légitime au génocide perpétré par l’entité sioniste à Gaza et qu’elles se poursuivront jusqu’à ce que le régime sioniste mette fin à son agression et à son siège contre l’enclave palestinienne.

Le général de brigade Yehya Sarii, porte-parole des forces armées yéménites, a averti que les attaques ne resteraient pas sans réponse. Les forces navales américaines ont déjà essuyé d’intenses frappes de représailles yéménites, en réponse à l’aventurisme militaire de Washington et à sa complicité dans le génocide à Gaza.

Malgré sa vaste puissance de feu, le Pentagone n’a pas réussi à contrer les opérations de missiles et de drones yéménites. Dimanche, la chaîne de télévision américaine CNN a qualifié de colossalement coûteuse la campagne d’agression américaine tout en affirmant que les États-Unis n’ont pas réussi à dissuader le Yémen, qui a même menacé d’étendre la portée de ses frappes de représailles.