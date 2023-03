Pollution des mers : Le Maroc abrite la 46ème et la 17ème réunion des groupes scientifiques

Il s’agit de la réunion des groupes de recherche scientifique sur la mise en œuvre des dispositions pertinentes de la convention de Londres de 1972 et son protocole de 1996, relative à la prévention de la pollution des mers par immersion de déchets et autres matériaux provenant des navires, aéronefs et plates-formes.

Cette réunion, qui se tient du 13 au 17 mars 2023, porte sur le contrôle et le respect des deux traités, et s’inscrit dans le cadre de la coopération technique du ministère du Transport et de la logistique avec l’Organisation Maritime Internationale (OMI). Les travaux de cette rencontre portent entre autres sur l’élaboration des Directives pour sélectionner les sites d’immersion de déchets et autres matières en mer et pour des plans de gestion et de surveillance des sites ; l’évacuation dans le milieu marin de déchets et autres matières provenant de l’exploitation minière, y compris de l’extraction de ressources minérales marines ; ainsi que la définition des mesures de coopération pour évaluer les effets sur l’environnement des déchets provenant de munitions chimiques immergées en mer. S’exprimant à cette occasion, M. Abdeljalil a relevé que cette rencontre internationale scientifique, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du protocole de Londres, ratifié par le Maroc en 2016, porte sur la gestion des déchets dans les mers, qu’ils soient liés aux avions, aux bateaux ou à l’exploitation des ressources aquatiques. L’organisation de cet événement au Maroc reflète l’importance qu’accorde le pays à la mer, à la navigation maritime et aux ports, et met en avant la reconnaissance par l’OMI du rôle joué par le Royaume au sein de cet organisme ainsi que son rôle de leader en matière de bonnes pratiques de protection des environnements maritimes et de renforcement de leur durabilité.

De son côté, Enrique Vargas Guerra, président des réunions des groupes scientifiques pour la Convention et le Protocole de Londres, s’est félicité de la qualité de la coopération avec le Maroc, sa contribution à la promotion de cet évènement sur l’échelle internationale et des actions du pays en faveur de la durabilité en Afrique. Il a par ailleurs noté que les travaux qui auront lieu cette semaine, dans le cadre de la réunion des groupes de recherche scientifique, sont d’une grande importance puisqu’ils permettent d’enrichir le débat sur le changement climatique dans les milieux maritimes.

La manifestation a connu l’organisation d’un atelier de travail régional, du 08 au 10 mars 2023 à Casablanca, au profit de 14 pays de l’Afrique de l’Ouest et de la Méditerranée sur la convention de Londres et son Protocole. Cet atelier a pour but d’augmenter le nombre d’adhésion audit Protocole, maximisant ainsi les avantages qui peuvent être tirés de la mise en œuvre complète de cet instrument, notamment dans le contexte de l’Agenda 2030 pour le développement durable.

Ont pris part à cet événement des délégations des Parties contractantes à la Convention de Londres, des délégations des Parties contractantes au Protocole de Londres, et des observatrices et observateurs des organisations intergouvernementales et des organisations non gouvernementales bénéficiant du statut consultatif.