Pas de répit sur le front libano-israélien : Les Israéliens annulent la cérémonie Tel Hai

Lors de ses dernières opérations annoncées, le Hezbollah a ciblé une force d’occupation israélienne alors qu’elle pénétrait dans la caserne de Zarait avec des obus d’artillerie. Elle a détruit deux autres bâtiments utilisés par les soldats d’occupation dans la colonie Ramot Naftali avec des missiles, confirmant des dommages directs.

La résistance a signalé dans un bref communiqué « qu’elle a ciblé un bâtiment utilisé par les soldats d’occupation dans la colonie de Zarait avec des armes appropriées », confirmant qu’il a été touché directement. Et assuré que « ses combattants ont ciblé la colonie Shlomi avec des missiles et qu’ils ont également ciblé un bâtiment utilisé par les soldats d’occupation dans la colonie Natawa et l’ont touché directement ». En outre, deux bâtiments où étaient stationnés des soldats de l’occupation dans la colonie Avivim ont été directement touchés avec des armes appropriées.

La résistance a détruit un bâtiment utilisé par les soldats de l’occupation à Al-Malikiyah avec des armes appropriées, le frappant directement. Ses combattants ont également ciblé un point de positionnement d’une force de renseignement militaire israélienne dans la colonie de Metulla, tuant et blessant ses membres.

De leur côté, les médias israéliens ont rapporté que « des sirènes avaient retenti dans plusieurs régions du nord de la Palestine occupée ». Ils ont affirmé que « 40 % des personnes déplacées du nord ont affirmé qu’elles ne retourneraient pas chez elles », citant le chef des autorités locales de la colonie de Kiryat Shmona . Par crainte des tirs du Hezbollah, ils ont rapporté que la cérémonie de Tel Hai dans le nord a été annulée, pour la première fois en 90 ans.

Ouverture d’Abou Dhabi

Le bureau des Relations médiatiques du Hezbollah a annoncé, jeudi 21 mars, que « le responsable de l’Unité de liaison et de coordination, Hajj Wafiq Safa, s’est rendu aux Émirats arabes unis dans le cadre du suivi en cours pour traiter le dossier d’un nombre des détenus libanais dans les prisons émiraties ».

Le responsable de la résistance libanaise « a rencontré plusieurs responsables chargés de ce dossier, et on espère parvenir à la solution souhaitée, si Dieu le veut », précise un communiqué du bureau des Relations médiatiques du Hezbollah tout en démentent les rumeurs publiées mercredi par le journal libanais Nidaa Al-Watan concernant l’objectif de la visite de Wafiq Safa aux EAU. « Nous nions catégoriquement la version fabriquée par le journal Nidaa al-Watan qui est pleine de mensonges et de fantasmes, pour des objectifs connus. Le journal a prétendu que M.Safa a œuvré au profit d’un candidat spécifique à la présidentielle, contrairement à la position déclarée et claire du Hezbollah (en soutien au candidat Soleiman Frangiyé). Ce qui a été rapporté dans cette histoire, ce sont des fausses allégations dénuées de tout fondement », assure-t-on. Six Libanais, dont quatre condamnés à perpétuité et deux à 15 ans de prison, sont toujours incarcérés dans les geôles des Emirats, rappelle-t-on.