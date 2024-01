Paris sportifs : MJDS promet une nouvelle ère avec « NIVO TLA3 »

S’inscrivant dans la continuité des efforts fournis par la Marocaine des Jeux et des Sports, unique opérateur légal à proposer des paris sportifs au Maroc, pour répondre aux attentes du marché et améliorer son offre, la MDJS lance une nouvelle communication 360. La campagne « NIVO TLA3 » promet un avenir passionnant, avec des produits qui redéfinissent l’innovation et visent à établir de nouvelles normes dans l’industrie.

La modernisation du commerce de détail fait également partie des prochains chantiers de l’opérateur puisque les nouveaux équipements harmonisent tradition et technologies de pointe pour une expérience omnicanale divertissante et responsable. Le lancement de cette campagne est rythmé par la présentation d’une chanson originale intitulée «NIVO TLA3» et d’un clip musical captivant, mettant en avant trois artistes marocains talentueux : Jaylann, Stormy et Ghazir. Les paroles de la chanson, véhiculant enthousiasme, résonnent ainsi : Allez, allez, yallah pas à pas, On va tout donner, c’est notre combat. Toujours le ballon entre nos pieds, On joue librement, c’est notre fierté. Le niveau grimpe, on vise haut, Avec toute notre force, on reste au top. Aujourd’hui, on va la chercher, Avec détermination, on va tout gagner.

Ce clip se présente comme un fervent soutien à l’équipe du Maroc pour la Coupe d’Afrique des Nations, célébrant la passion universelle pour le football qui nous unit tous.