P. Sanchez tend la main à Rabat : Main de fer dans un gant de velours…

A son arrivée à Bruxelles pour une réunion du Conseil européen, P. Sánchez a réaffirmé, jeudi, l’engagement de l’Espagne à renforcer ses liens avec le Maroc. Il a décrit cette visite comme une « nouvelle étape » vers un retour à la normalité à Sebta, suite à l’afflux massif de migrants venant du Maroc à la fin juillet. Pour lui cette visite royale, la première de Felipe VI depuis son accession au trône, illustre « la proximité des institutions de l’État avec Sebta et Melilla ».

Concernant l’incursion de navires de guerre marocains dans les eaux de Sebta en juillet, le patron de l’Exécutif espagnol a parlé d’un « incident isolé », reprenant les déclarations faites deux jours auparavant par Elma Saiz, porte-parole du gouvernement en précisant que l’affaire a été résolue grâce à des échanges entre les marines des deux pays et qu’elle ne s’est pas reproduite depuis.

Tel ne semble pas être le cas du côté du Parti populaire (PP). Ainsi, Alberto Núñez Feijóo, chef dudit parti de droite, presse P. Sánchez de s’expliquer devant la députation permanente du Congrès au sujet de l’incursion de navires de guerre marocains près de Sebta les 30 et 31 juillet. Mercredi, il a dénoncé ces révélations comme « extrêmement graves », accusant le gouvernement de les avoir dissimulées au Parlement et au public.

Le leader du PP a précisé que l’Audience nationale, où son parti est impliqué dans cette affaire, a reçu les documents pertinents. Il projette d’aborder ce sujet jeudi avec ses partenaires européens lors d’une réunion du Parti populaire européen. Il a promis de faire la lumière sur ces événements et de demander des comptes aux responsables, affirmant que l’intégrité territoriale de l’Espagne est non négociable. Il a également manifesté son intention de renforcer des relations de bon voisinage avec le Maroc, basées sur le «respect et la réciprocité», s’il accède à la présidence du gouvernement.

En début de semaine, P. Sanchez avait confirmé que la marine espagnole avait dépêché une frégate pour bloquer l’entrée des navires de guerre marocains, sans toutefois expliquer leur présence.