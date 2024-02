Orpailleurs maliens tués à El Mog : La frappe attribuée aux drones des FAR

L’information qui a rebondi à Tindouf a été exploitée dans l’immédiat par les médias séparatistes. L’un d’eux a titré que « le Maroc attaque des civils mauritaniens avec des drones au Sahara occidental et tue 4 personnes ». Une diabolisation de plus du Maroc. Alors que les autorités mauritaniennes avaient entrepris une vaste opération d’arrestations dans les rangs des orpailleurs, dont des étrangers, actifs dans la zone située à l’Est du Mur des Sables érigé par les FAR.

Le 3 janvier, le gouvernement mauritanien a exhorté ses ressortissants, notamment les chercheurs d’or, à ne pas s’aventurer hors des « frontières nationales ». « Nous avons mené des campagnes de sensibilisation au niveau des sociétés d’exploration et des administrations régionales pour l’exploration uniquement sur le territoire du pays. La Mauritanie a légalisé toutes les zones où s’activent les orpailleurs », avait indiqué le porte-parole de l’exécutif mauritanien.