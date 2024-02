Nouveaux raids américano-britanniques contre le Yémen : L’USS Greeley ciblé par des missiles yéménites

Les forces armées yéménites ont affirmé qu’elles continueront d’empêcher la navigation israélienne ou la navigation vers les ports de la Palestine occupée jusqu’à ce que l’agression contre Gaza cesse et que le siège soit levé.

Elle ont assuré, dans un communiqué, que la dernière opération ayant ciblé le destroyer US s’inscrit dans le cadre du « soutien au peuple palestinien opprimé et en riposte à l’agression américano-britannique contre notre pays ».

Les forces armées yéménites confirment que « tous les navires de guerre américains et britanniques naviguant dans les mers Rouge et Arabe et participant à l’agression contre notre pays se trouvent dans la ligne de mire de nos forces et seront ciblés dans le cadre du droit de légitime défense de notre pays, de notre peuple et notre nation et en soutien à la Palestine ».

Le Commandement militaire américain au Moyen-Orient (Centcom) avait indiqué plus tôt qu’un missile antinavire avait été tiré le 30 janvier à 23h30 heure de Sanaa depuis les zones contrôlées par les Houthis en direction de la mer Rouge. « Le missile a été abattu par l’USS Gravely (DDG 107). Aucun blessé ni dégât n’a été signalé », a-t-il ajouté.

Les Houthis, qui contrôlent de larges pans du territoire yéménite, ont mené plus de 35 attaques contre des navires en mer Rouge et dans le golfe d’Aden depuis le 19 novembre, selon le Pentagone, perturbant le trafic maritime dans cette zone essentielle pour le commerce mondial. Le mouvement Ansar Allah dit vouloir empêcher les navires liés à Israël de naviguer au large du Yémen.

A signaler que Mohammad Ali Al-Houthi, membre du Conseil politique suprême du Yémen, avait affirmé que « les États-Unis d’Amérique, par l’intermédiaire du Sultanat d’Oman, ont menacé le Yémen d’ouvrir le front contre lui ». Dans un message sur la plateforme X , il a écrit que « l’ouverture des batailles et le déplacement des fronts sont l’une des menaces américaines qui ont été transmises sous forme de message américain, via Oman, en réponse à la position du peuple moudjahid yéménite qui rejette l’anéantissement et le siège de la population de Gaza ».

Il a souligné que « toute aventure ou folie américaine se terminera par un échec et le peuple du Yémen ne sera dissuadé par aucun mouvement ennemi de sa mission de soutien à Gaza ».

Dans ce contexte, le ministre de la Défense du gouvernement de Sanaa, le général Mohammad Nasser Al-Atefi, a mis en garde mardi les États-Unis et la Grande-Bretagne « contre toute tentative d’internationalisation et de militarisation de la mer Rouge, de la mer d’Oman et du golfe d’Aden ». Il a rappelé que la navigation dans la mer Rouge et la mer d’Oman est « sûre et stable » pour toutes les destinations dans le monde, à l’exception de la navigation des navires israéliens, ou ceux se dirigeant vers les ports d’occupation des territoires palestiniens occupés, en plus des navires américains et britanniques, puisque « leurs pays agressent le Yémen et Gaza ». Et de poursuivre que « le peuple yéménite ne sera être terrifié par les missiles et les bombes américains internationalement interdits et ne sera être dissuadé par les flottes, les porte-avions et les destroyers d’accomplir leurs devoirs envers la Palestine, en particulier à la lumière de l’agression en cours ».