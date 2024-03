Noor Midelt III à l’arrêt : La malédiction de Ra fait tâche d’huile ?

“Nous sommes confrontés à une interruption inopinée des opérations de la centrale Noor III due à une défaillance technique majeure”, a déclaré Acwa Power dans un communiqué. La société estime que les pertes financières engendrées par cet incident pourraient atteindre les 47 millions de dollars.

Pour rappel, la centrale solaire Noor Midelt III aura une capacité installée en photovoltaïque d’environ 400 MW et sera dotée d’une capacité de stockage à base de systèmes batteries (BESS) de 400 MWh environ. Cette combinaison technologique contribuera à l’intégration massive des énergies renouvelables et participera à la couverture des besoins de la super pointe du système électrique national.

De par sa structuration en financement de projet, Noor Midelt III permettra une plus grande contribution du secteur privé marocain et international au développement des infrastructures énergies renouvelables (ENR) et une implication plus large des banques commerciales, marocaines et internationales à leur financement.

Avec ses trois centrales Noor Midelt I, Noor Midelt II et Noor Midelt III, le complexe Noor Midelt abritera l’une des plus grandes capacités solaires et de stockage renouvelables au monde, avec une puissance installée totale d’environ 1600 MW et représentera une réelle opportunité de développement socio-économique durable pour la région qui l’abrite.