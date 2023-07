Mutandis : Acquisition définitive de l’intégralité des actions de la société EAE

En relation avec le communiqué de presse du 08 juin 2023 relatif à l’acquisition de l’intégralité des actions de la société Euro Africaine des Eaux (EAE), et à la suite de la levée des conditions suspensives liées à cette opération, le Groupe Mutandis annonce la réalisation définitive de cette acquisition en date du 10 juillet 2023 au prix de 380 MDH et ce, à travers sa filiale Distra, indique un communiqué publié sur le site web de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

EAE est propriétaire de la marque d’eau minérale “Ain Ifrane”, bien connue du consommateur marocain et appréciée et réputée pour l’excellence de son eau de source, rappelle la même source. L’activité eau acquise a réalisé au titre de l’exercice 2022 un chiffre d’affaires annuel d’environ 240 MDH et un résultat net courant d’environ 25 MDH, fait savoir le communiqué. L’arrivée de Ain Ifrane au sein du groupe Mutandis permettrait de constituer un pôle boissons de plus de 350 MDH de chiffre d’affaires et de bénéficier de synergies opérationnelles fortes entre les différentes gammes, notamment au plan de la distribution.