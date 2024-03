Multiplication des raids sur le Yémen : Le leader des Houthi assure que Sanaa ne désarme pas…

Les sources yéménites qui ont rapporté l’information ont souligné que « l’agression américano-britannique contre la capitale yéménite Sanaa s’est produite à la suite du survol continu d’avions ennemis de l’espace aérien de la ville ». Dans le détail, les raids ont visé les zones de Jabal Attan et Al-Nahdin, au sud de la capitale yéménite Sanaa, et de Jurban dans le district de Sanhan, au sud du gouvernorat.

Des sources sur le terrain ont précisé que « les raids américano-britanniques avaient ciblé Jabal al-Nahdain, au centre de la capitale, Sanaa ».

Toujours selon les sources locales, l’agression américano-britannique a lancé 5 raids sur le district d’Al-Munira, au nord-ouest de la province côtière de Hodeidah, sur la mer Rouge, à l’ouest du pays.

Le chef de la délégation de Sanaa, le négociateur Mohammad Abdel Salam, en réponse à l’agression, a affirmé que les raids américano-britanniques sur la capitale, Sanaa, « sont une poursuite de l’agression lancée par l’Amérique et la Grande-Bretagne pour protéger l’entité sioniste et l’encourager de poursuivre ses crimes sauvages contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza ». Il a également souligné que tout raid ennemi « n’empêchera pas notre peuple et ses forces armées de continuer à cibler les navires israéliens ou ceux qui se dirigent vers les ports de Palestine occupée ».

Plus tôt dans la journée, une agression américano-britannique a visé le gouvernorat côtier de Hodeidah, surplombant la mer Rouge, à l’ouest du Yémen, soit deux raids contre une ferme de Sardad dans la région d’Al-Kadan, au nord-est du gouvernorat de Hodeidah.

Lundi dernier, 10 raids avaient ciblé les régions d’Al-Jabbana et d’Al-Fazza dans le gouvernorat de Hodeidah. Mohammad Al-Atifi, ministre de la Défense du gouvernement de Sanaa, a affirmé il y a environ une semaine que le Yémen « impose avec force de nouvelles règles d’engagement dont les Américains, les Britanniques, les Israéliens et ceux qui se trouvent dans leur orbite paieront le prix ».