Migration clandestine : MSF sauve plus de 400 migrants au large de Malte

Un navire de MSF a récupéré 440 migrants en Méditerranée mardi 4 avril. « Après plus de 11 heures d’opération, le sauvetage est maintenant terminé et un total de 440 personnes, dont 8 femmes et 30 enfants, sont maintenant en sécurité à bord du Geo Barents et sont pris en charge par l’équipe », a fait savoir mercredi MSF Sea sur Twitter, en publiant des photos de l’opération.

Pendant qu’il cherchait à se mettre à l’abri en Méditerranée pendant une tempête, le bateau Geo Barents a reçu une alerte de détresse et a changé de cap pour porter assistance, a fait savoir l’ONG. « Malheureusement, les conditions météorologiques n’ont pas permis à notre équipe de procéder directement au sauvetage, ce qui aurait pu mettre en danger la vie des personnes et celle de l’équipe de MSF », a-t-elle précisé. « Ce matin [4 avril], à 4h, après plus de 10 heures de navigation dans une mer déchaînée, notre équipe a finalement atteint le bateau en détresse », a-t-elle ajouté.

En février, les autorités italiennes avaient immobilisé le navire humanitaire de MSF, accusé d’avoir enfreint les nouvelles règles sur les missions de sauvetage de migrants. Giorgia Meloni, leader du parti de droite radicale Fratelli d’Italia, a pris la tête d’un gouvernement de coalition en octobre après avoir promis de réduire le nombre de migrants arrivant en Italie. Une nouvelle loi oblige les navires humanitaires à effectuer un seul sauvetage à la fois, ce qui, selon des critiques, augmente le risque de décès en Méditerranée centrale, qui est considérée comme la traversée la plus périlleuse au monde pour les migrants.

La situation géographique de l’Italie en fait une destination de choix pour les demandeurs d’asile qui passent de l’Afrique du Nord à l’Europe. Rome se plaint depuis longtemps du nombre d’arrivées sur son territoire. Selon le ministère de l’Intérieur, plus de 14 000 migrants ont débarqué en Italie depuis le début de l’année, contre un peu plus de 5 300 durant la même période l’an dernier et 4 300 en 2021. Les ONG ne transportent pourtant qu’un faible pourcentage des migrants souhaitant arriver en Europe, la plupart étant récupérée par des navires de la garde côtière ou de la marine. Le gouvernement accuse cependant les ONG de stimuler par leur action les arrivées de migrants et d’encourager les trafiquants.