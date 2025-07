MG ZS Full Hybrid + : quand l’hybride se réinvente en SUV Crossover

Le nouveau MG ZS Full Hybrid + se positionne comme le premier SUV non rechargeable de la marque à bénéficier d’une motorisation Hybrid + issue de la MG 3. Avec 197 ch cumulés et un 0 à 100 km/h expédié en 8,7 s, il ambitionne de concilier dynamisme et sobriété dans un format crossover apprécié au Maroc. Son ADN hybride, renforcé par une batterie surdimensionnée pour la catégorie, invite à repenser l’idée même de compromis entre performance et respect de l’environnement, dans un pays où la transition énergétique devient un défi stratégique.

Une silhouette repensée pour plus d’habitabilité

Déjà adopté par un grand nombre de familles urbaines, le ZS gagne 11 cm en longueur et voit son empattement croître à 2,61 m, offrant une habitabilité accrue sans sacrifier la maniabilité dans les centres-villes. Ses proportions affinées et ses 1,82 m de largeur créent un sentiment de robustesse, tandis que la hauteur réduite d’un centimètre n’entrave en rien la garde au sol spécifique aux routes marocaines. Selon Karim Benjelloun, ingénieur en design automobile basé à Casablanca, cette évolution de la carrosserie traduit « une volonté d’offrir un espace intérieur généreux tout en conservant la silhouette dynamique d’un crossover contemporain ».

Une chaîne de traction Hybrid + au service de l’efficience

Sous le capot, le mariage d’un bloc 1,5 L thermique et d’un moteur électrique de 100 kW, alimenté par une batterie de 1,83 kWh, confère au ZS des reprises vives et un tempérament volontaire. Sur le papier, le 80-120 km/h est avalé en 7,2 s, au bénéfice d’un couple électrique de 250 Nm disponible instantanément. Mais c’est sur le plan écologique que la technologie joue pleinement sa partition : la baisse de consommation de 24 % et d’émissions de CO₂ de 25 % par rapport à l’ancien ZS essence, selon les normes WLTP, montre qu’une motorisation Full Hybrid peut se traduire par des économies substantielles sans recourir à la recharge externe.

Un habitacle high-tech pour la route marocaine

Dès la finition d’accès DRIVE, le ZS Full Hybrid + se pare d’un écran HD de 10,25 pouces, d’un combiné numérique de 7 pouces et d’une connectivité Apple CarPlay/Android Auto qui répondent aux exigences des conducteurs les plus connectés.

Les finitions supérieures ajoutent caméra 360°, sièges chauffants et toit ouvrant panoramique, témoignant d’une montée en gamme maîtrisée. Selma Boulahdid, experte en mobilité durable, note que « ces équipements transforment chaque trajet en une expérience plus sûre et plus confortable, condition sine qua non pour favoriser l’adoption des technologies électrifiées au Maroc ».

MG ZS Full Hybrid + à l’assaut du marché local

Commercialisé à partir de 259 000 DHS, ce nouveau ZS se confronte à une concurrence déjà bien implantée, oscillant entre SUV thermiques et propositions 100 % électriques. L’offre de garantie de six ans ou 200 000 km, commune à toute la gamme MG, renforce l’argumentaire de fiabilité. Dans un contexte où la fiscalité encourage encore majoritairement le thermique, le ZS Full Hybrid + apparaît comme un compromis pragmatique : il apporte la réduction de l’empreinte carbone sans exiger de borne de recharge, tout en intégrant 12 aides à la conduite MG Pilot pour chaque finition. Cette cohérence de proposition pourrait changer la donne sur un marché sensible au rapport prix-équipement-consommation.

Le MG ZS Full Hybrid + ne se contente pas de repenser l’hybride : il redéfinit la place du SUV crossover dans une société en quête d’équilibre entre mobilité et responsabilité. À travers ses technologies et son habitabilité accrue, il invite chacun à questionner l’image de l’automobile comme simple objet de pouvoir pour en faire un allié mesuré de notre quotidien.