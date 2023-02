Maroc/Banque Mondiale : Le directeur général des Opérations en visite au Royaume

Il s’agira de la première visite officielle de A. van Trotsenburg au Maroc en tant que Directeur général des Opérations de la Banque mondiale, indique un communiqué de l’institution, notant qu’au cours de sa visite, il rencontrera de hauts responsables gouvernementaux ainsi que des représentants du secteur privé, des organisations de la société civile, des groupes de réflexion et des jeunes, dans la perspective des Assemblées annuelles 2023 du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, qui se tiendront à Marrakech du 9 au 15 octobre 2023.

“Les prochaines Assemblées annuelles au Maroc seront une excellente occasion de construire et de renforcer les relations au sein de la communauté internationale, tout en faisant progresser le dialogue sur les grandes priorités de développement. Les préparatifs de ces réunions sont en bonne voie, et nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec le Gouvernement marocain et le Fonds monétaire international au cours des prochains mois pour faire de ces Assemblées annuelles un succès”, a déclaré van Trotsenburg, cité dans le communiqué. “Les réunions seront également l’occasion de présenter les succès du Maroc en matière de développement, et je suis impatient de voir certaines de ces réalisations en personne au cours de cette visite”, a-t-il ajouté.

Le 21 février, van Trotsenburg coprésidera un événement mondial sur l’équité de genre, intitulé “Empowering Women to Shape the Future of Jobs – Donner aux femmes les moyens de façonner l’avenir des emplois”, à Benguerir. Cet événement est organisé conjointement par la Banque mondiale, le ministère de l’Economie et des Finances et l’Université polytechnique Mohammed VI (UM6P). Cette rencontre de haut niveau permettra de discuter du rôle des femmes – en tant que leaders et actrices de changement sur le marché du travail et au sein des économies – à la lumière des changements structurels et de la transition verte auxquels sont confrontés les pays du monde entier. A. Van Trotsenburg sera accompagné du vice-président de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, Ferid Belhaj, et du directeur pour le Maghreb et Malte, Jesko Hentschel.

La Banque mondiale finance actuellement 23 projets au Maroc, pour un volume total de 6,01 milliards de dollars (62 milliards de dirhams). Les projets couvrent une variété d’initiatives socio-économiques visant à faire progresser le développement national, la réduction de la pauvreté et l’inclusion sociale tout en abordant ou en atténuant les effets du changement climatique sur l’économie du pays, en particulier dans le secteur agricole.