Marche Publicitaire : Un marché publicitaire en repli à fin septembre 2023

Selon une étude d’havas Madcom et d’Imperium sur le marché publicitaire, et en dépit, de la conjoncture, les télécoms s’offrent la plus grande part des investissements avec 72,7 MDH, suivis de la culture et loisirs (29,5 MDH), les Banques et assurances (22,4 MDH), le transport (21,3 MDH), les BTP, l’agroalimentaire, l’enseignement, l’énergie, le tourisme, les finances, l’ameublement et l’automobile. A date, les recettes des supports du marché publicitaire affichent des évolutions contrastées d’un média à l’autre avec l’affichage en tête qui gagne 11,8% de part de marché et affiche la plus forte progression de +17,5% à 163 MDH en septembre dernier, redevable essentiellement à la montée en puissance des écrans LED qui ont réalisé une forte performance avec une évolution de l’ordre de +90,8% en y-o-y et au retour significatif de la publicité de l’agroalimentaire, notamment les produits de biscuiterie et chocolaterie. De son côté, le digital qui enregistre une hausse significative de +27,2% à 31 MDH alors que la télévision, en forte baisse de -47,3% à 87 MDH, soit une PDM de 20,8% avec un total de passages de 8 538 en septembre 2023, en retrait de -58,5% par rapport au même mois de l’année 2022. La radio, qui se déprécie également de -28% à travers un investissement de 104 MDH, et la dégradation des investissements de la presse de -16,5% à 33 MDHet seulement 7,9% de part de marché.