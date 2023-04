Marché automobile : Seules 36.816 nouvelles immatriculations à fin mars

Par segment, le nombre des nouvelles immatriculations des véhicules particuliers (VP) a enregistré une baisse de 8,71%, avec 33.757 unités vendues à fin mars 2022, alors que celui des véhicules utilitaires légers (VUL) a affiché une baisse de 30,82%, avec 3.059 unités vendues, fait savoir l’AIVAM. La marque Dacia domine le segment des VP, avec une part de marché de 24,53%, soit 3.060 unités écoulées à fin mars 2023, suivie de Renault qui a vendu 1.879 unités (part de marché de 15,06%) et de Hyundai (1.530 unités et 12,26% de part de marché), précise la même source.

Pour ce qui est du segment VUL, Renault a écoulé 229 unités (20,02% de part de marché), devant DFSK qui a vendu 224 véhicules (19,58% de part de marché) et Hyundai avec 168 unités (14,69% de part de marché).

Côté premium, BMW a vendu 358 unités, soit une part de marché de 2,87%, devant Audi (350 unités et une part de marché de 2,81%, et Mercedes (274 unités et une part de 2,20%). Pour sa part, Porsche a écoulé 64 unités, avec une part de marché de 0,51%, alors que les ventes de Jaguar ont atteint 11 voitures (0,09%).