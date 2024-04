Manœuvres en mer de Chine méridionale : Des flottes qui irritent Pékin

Ces manouvres devraient avoir lieu dans un contexte marqué par des tensions régionales importantes, surtout entre Manille et Pékin ces derniers temps, alors que plusieurs incidents en mer ont été rapportés ces derniers mois, entre des garde-côtes philippins et chinois. La Chine revendique en effet la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale.

En début de semaine, un navire de guerre australien est arrivé dans la province philippine de Palawan, à proximité de l’atoll Second Thomas, dans les îles Spratleys, zone qui connaît des frictions importantes.

Si ces exercices navals ont bien lieu en cette fin de semaine, ils se produiront quelques jours avant un sommet prévu à Washington entre le président américain Joe Biden, le président philippin Ferdinand Marcos et le Premier ministre japonais Fumio Kishida.

Manille souhaite renforcer sa coopération militaire avec ses alliés, notamment américains, à l’heure où les tensions avec la Chine dans la région sont toujours aussi palpables. Parmi les derniers incidents en date, la collusion entre des navires chinois et philippins, ou encore l’utilisation de canon à eau lors de précédentes confrontations.

Pékin revendique de son côté la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, touchant aussi les ZEE des Philippines, du Vietnam ou encore de la Malaisie. En 2016, la Cour permanente d’arbitrage de La Haye avait déclaré que les revendications chinoises n’avaient aucun fondement juridique. Décision rejetée par Pékin.

Sanctions US

En visite en Chine, Janet Yellen, secrétaire US au Trésor, a mis en garde, samedi 6 avril, les entreprises chinoises qui apporteraient de l’aide à la Russie et son industrie de défense dans la guerre en Ukraine. J. Yellen, depuis jeudi dans l’Empire du Milieu, a souligné que « les entreprises, notamment chinoises, ne doivent pas apporter de soutien matériel à la guerre de la Russie contre l’Ukraine, à l’industrie russe de défense » et menacé de « conséquences importantes » celles qui le feraient, selon un communiqué du Trésor américain, relate l’AFP. Les États-Unis et la Chine ont convenu d’avoir des « échanges intensifs sur une croissance équilibrée », selon un communiqué du département du Trésor américain publié, samedi, à l’issue de deux jours d’entretiens entre la secrétaire au Trésor, J. Yellen, et He Lifeng, son homologue chinois, à Guangzhou (Canton). La secrétaire américaine au Trésor a aussi mis en garde les entreprises chinoises qui apporteraient de l’aide à la Russie.