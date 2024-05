Mandat d’arrêt contre B. Netanyahu : Oslo met en garde Tel-Aviv !

E. Barth Eide a confirmé qu’il en allait de même pour Yoav Gallant, ministre israélien de la guerre, ainsi que pour les trois responsables du Hamas contre lesquels la CPI a proposé d’émettre des mandats d’arrêt. « Si eux ou l’un des dirigeants du Hamas apparaissent en Norvège, alors, conformément au droit international, nous sommes obligés de le faire [arrestation]. Le même principe s’applique à tous les pays d’Europe, à l’exception de la Turquie », a déclaré le ministre à la télévision norvégienne 2.

La proposition de la Cour pénale internationale de La Haye a été soutenue, entre autres, par la France, la Slovénie et la Belgique.

La guerre israélienne contre Gaza a couté la vie à plus de 35000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants. Israël a en outre imposé un blocus contre l’enclave palestinienne menacée de famine. Un bilan sous-évalué selon nombre d’observateurs militaires. Ces derniers s’attendent à au moins trois fois plus de victimes au regard de la puissance de feu dont a abusé l’armée sioniste contre cette portion du territoire palestinien. Certains vont jusqu’à faire le parallèle entre les effets du recours américain à la bombe atomique contre le Japon et ceux déjà constatés dans la bande de Gaza. Le déluge des bombes américaines, utilisées par l’armée israélienne dans sa campagne, interpelle…