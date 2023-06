L’USS Ronald Reagan et son escorte mouillent à Danang : Un signal fait à la Chine…

L’USS Ronald Reagan (CVN 76) est seulement le troisième porte-avions US à faire escale au Vietnam. Le vaste bâtiment, qui fait partie de la VIIe flotte américaine « soutenant une région indopacifique libre et ouverte » était accompagné par deux navires d’escorte et des croiseurs lance-missiles, l’USS Antietam et l’USS Robert Smalls, a indiqué l’ambassade américaine à Hanoï. En mars 2018, l’USS Carl Vinson s’était déjà rendu à Danang.

Durant cinq jours (jusqu’au 30 juin), Vietnamiens et Américains pourront ainsi échanger dans le cadre du partenariat entre les deux pays. Un partenariat établi il y a tout juste dix ans. Washington et Hanoï n’ont mis en place de liens diplomatiques qu’en 1995, vingt ans après la chute de Saïgon (devenue Hô Chi Minh-Ville). Aujourd’hui, ce partenariat semble plus stratégique que jamais alors que l’inquiétude monte face au poids grandissant de Pékin, qui ne cache pas ses ambitions en mer de Chine méridionale.

Il y a deux mois, lors de sa visite à Hanoï, le chef de la diplomatie US avait d’ailleurs annoncé que Washington continuerait à soutenir le Vietnam, militairement compris, pour renforcer les patrouilles le long de ses côtes. Un nouveau navire US devrait s’ajouter aux 24 autres livrés depuis 2016.

Pour le gouvernement vietnamien, gouvernement communiste, ce partenariat vise, « à assurer la stabilité et le développement de la région ». L’arrivée du porte-avions fait suite à la visite en mai de navires de la marine indienne à Danang ainsi qu’à l’escale du plus grand navire de guerre japonais à Cam Ranh, ville de la côte sud-est, en début de semaine.