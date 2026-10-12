Liquidités : La demande bancaire en hausse au mois de septembre

Dans ce contexte, BAM a ramené le volume global de ses injections à 152,5 MMDH, réparti entre 57,1 MMDH sous forme d’avances à 7 jours, 47,6 MMDH au titre des opérations de pension livrée à 1 et 3 mois et 47,8 MMDH destinés au refinancement via les prêts garantis à long terme.

Au niveau du marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges s’est situé à 3,9 MMDH et le taux moyen pondéré s’est établi à 2,25%, fait savoir la même source.

Sur le marché des bons du Trésor, les taux sont restés globalement quasi-stables en août aussi bien sur le marché primaire que secondaire.

Quant aux taux créditeurs appliqués aux dépôts bancaires, ils ont enregistré en août un recul mensuel de 30 points de base (pb) à 2,15% pour ceux à 6 mois et une augmentation de 7 pb à 2,65% pour ceux à un an.

Pour ce qui est du taux minimum de rémunération des comptes sur carnet, il a été fixé pour le deuxième semestre de l’année 2026 à 1,82%, en hausse de 21 pb par rapport au semestre précédent.

En parallèle, les résultats de l’enquête de Bank Al-Maghrib auprès des banques relatifs au deuxième trimestre de 2026, font ressortir une augmentation trimestrielle de 15 pb du taux moyen global à 4,81%.

Par secteur institutionnel, les taux assortissant les crédits aux entreprises non financières ont augmenté de 17 pb à 4,71%, traduisant des hausses de 29 pb à 4,65% pour les prêts à l’équipement et de 16 pb à 4,62% pour les facilités de trésorerie, ainsi qu’une baisse de 2 pb à 5,35% pour les crédits à la promotion immobilière.

Par taille d’entreprises, les taux sont restés quasi stables à 4,56% pour les grandes entreprises et à 5,2% pour les TPME.

Concernant les taux appliqués aux particuliers, ils ont baissé de 15 pb à 5,59%, avec des replis de 170 pb à 5,51% pour les comptes débiteurs et crédits de trésorerie, de 13 pb à 4,53% pour ceux à l’habitat et de 5 pb à 6,81% pour ceux à la consommation.