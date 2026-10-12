Botola Pro D-1 : Le CODM tient en échec le WAC

A l’issue de cette rencontre, le WAC se positionne 8è au classement avec 4 points issues d’un match nul, une victoire et une défaite. Le CODM occupe, lui, la 5è place avec 4 points après un match nul, une victoire et une défaite.

Les résultats de la troisième journée ont commencé à tomber dès jeudi avec le nul entre l’Union Touarga et la Renaissance Berkane (0 – 0) et la victoire sans appel du Hassania Agadir face à la Renaissance Zemamra (2 – 5). L’AS FAR a tranché face aux Wydad Témara (1 – 0) alors que le Maghreb Fès et Raja Casablanca se sont séparés sur un nul (0 – 0). Idem pour Le Moghreb Tétouan et le FUS Rabat se sont 0 – 0 lors du match disputé vendredi.

Samedi, le Kawkab Marrakech s’est joué de l’Ittihad Tanger (2 – 1) alors que Amal Tiznit a subi la dure loi du Difaâ El Jadida (2 – 5)