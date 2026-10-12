Coupe d’Afrique : Les Lions de l’Atlas appelés à confirmer leur statut de champions

Triple champion d’Afrique et tenant du titre, le Maroc devra immédiatement faire face à des adversaires déterminés à franchir le premier tour et à s’imposer parmi les meilleures équipes du continent.

Le duel avec l’Algérie sera l’une des principales affiches de ce groupe. Cette confrontation entre équipes maghrébines promet d’attirer l’attention, vu la proximité géographique et la rivalité sportive existant entre les deux nations. La Libye, habituée des compétitions continentales, est également un adversaire de taille. Les Libyens, avec leur expérience notable sur la scène africaine, participent régulièrement aux phases finales de la compétition. La Zambie complète ce groupe et visera à perturber les équipes maghrébines.

Pour les Lions de l’Atlas, cette phase de groupes sera la première étape vers l’objectif de conservation du titre continental. Les protégés de Hicham Dguig devront faire preuve de régularité et de vigilance pour éviter toute mauvaise surprise dans une compétition où chaque match peut être décisif.

Le groupe B regroupe, pour sa part, l’Égypte, l’Angola, le Mozambique et la Tanzanie. Les deux premiers de chaque groupe accéderont aux demi-finales.

Jouant à domicile, le Maroc pourra compter sur le soutien de son public pour entamer cette nouvelle campagne continentale dans de bonnes conditions et maintenir sa dynamique victorieuse. Après ses succès en 2016, 2020, et 2024, la sélection marocaine vise un quatrième titre africain, confirmé par son statut de référence du futsal continental.