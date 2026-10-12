Dérèglement climatique : Al-Haouz subit par un orage dévastateur

Les fortes précipitations annoncées par la Direction générale de la météorologie (DGM) ont entraîné une montée rapide des eaux dans plusieurs zones du Royaume. Le Haut-Atlas, le Moyen-Atlas et le Sud-Est ont notamment été touchés par des averses orageuses de forte intensité.

Dans la province d’Al Haouz, les pluies diluviennes ont transformé plusieurs cours d’eau en torrents, provoquant des crues soudaines et des ruissellements particulièrement violents. Selon des informations rapportées par la presse locale, un conducteur aurait perdu la vie après avoir été surpris par la montée brutale des eaux au niveau de la ravine « Chaâbat Amassine ». Les intempéries ont également provoqué d’importants dégâts sur le réseau routier. Des coulées de boue et des chutes de rochers ont obstrué plusieurs axes, notamment dans les communes d’Asni et de Moulay Brahim.

La route menant à Imlil a ainsi été temporairement coupée, isolant la localité pendant plusieurs heures. Les équipes d’intervention ont rapidement été mobilisées afin de rétablir la circulation.

Face à la situation, les services de la préfecture d’Al Haouz et les équipes relevant du secteur de l’équipement se sont déployés sur le terrain avec des engins lourds. Leur intervention a permis de dégager progressivement les chaussées encombrées par la boue, les pierres et les débris. La route vers Imlil a ainsi pu être rouverte progressivement après plusieurs heures d’intervention.

Les intempéries n’ont pas épargné d’autres provinces. Des scènes de crues et de ruissellements importants ont notamment été signalées à Boulemane et dans la région de Tinghir. Ces épisodes interviennent alors que plusieurs provinces font l’objet d’alertes météorologiques liées aux fortes précipitations orageuses.