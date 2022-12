Les Tunisiens ont boycotté les urnes : Le Président appelé à partir

A. N. Chebbi, président du Front de salut national (FSN), a estimé dimanche que ce scrutin « montre que très très peu de Tunisiens cautionnent la démarche de Kais Saied ».

« C’est un grand désaveu populaire pour le processus », démarré par le gel du Parlement et le limogeage de son Premier ministre le 25 juillet 2021, avant d’accaparer tous les pouvoirs, a ajouté A.N. Chebbi lors d’un entretien téléphonique à l’AFP. « 92% ont tourné le dos à son processus illégal qui bafoue la Constitution » et le vote de samedi a été, selon l’opposant, précédé par « un grand désaveu international » lors de la récente visite de K. Saied aux Etats-Unis, où il a reçu « une fin de non-recevoir » à son processus politique.

« Le processus politique est désavoué intérieurement et extérieurement », a ajouté le président du FSN, dont fait partie le mouvement d’inspiration islamiste Ennahdha, bête noire de K. Saied et ancien parti majoritaire au Parlement pendant les 10 ans qui ont suivi la Révolution tunisienne de 2011. Il a appelé les autres formations politiques à « s’entendre sur la nomination d’un haut magistrat » capable de « superviser une nouvelle élection présidentielle ».

Après son coup de force et le gel puis la dissolution du Parlement en mars dernier, dénoncés comme « un coup d’Etat » par l’opposition, le président a fait adopter cet été une Constitution qui réduit drastiquement les prérogatives du Parlement. Il a aussi réformé le mode de scrutin utilisé samedi pour les législatives, en interdisant toute affiliation politique pour les candidats, dont la plupart étaient inconnus, ce qui a contribué à faire chuter la participation selon des experts.