Les troupes russes toujours à l’offensive : Le verrouillage du Donbass aiguise l’appétit

Après leur défaite à Avdeïevka, les forces ukrainiennes continuent d’être « pressées » vers l’ouest par les troupes russes, a annoncé mardi 5 mars Sergueï Choïgou. « Après la fuite des militants ukrainiens des positions défensives d’Avdeïevka, le groupe de troupes russes les a empêchés de prendre pied sur la ligne Petrovskoïé-Lastotchkino-Severnoïé et continue de presser l’ennemi vers l’ouest », a-t-il déclaré lors d’une conférence avec la direction des forces armées russes.

Mi-février, lors de l’annonce de Kiev du retrait de cette ville du Donbass, le général ukrainien Oleksandre Tarnavsky avait évoqué un retrait vers des « positions préparées à l’avance ». Pour autant, les troupes russes ont depuis annoncé des avancées dans le secteur, prenant le contrôle de trois villages en l’espace d’une semaine. Une progression, d’« environ six kilomètres » en l’espace de deux semaines, qui pourrait s’expliquer par la faiblesse des défenses ukrainiennes, selon le New York Times (NYT), qui souligne la présence de défenses ukrainiennes « rudimentaires » à l’extérieur de cette ville que Kiev a tenu à défendre bec et ongles des mois durant. « L’absence de retranchements ukrainiens robustes dans la région est particulièrement flagrante si on la compare aux formidables défenses russes qui ont contrecarré les avancées de Kiev l’été dernier lors de la contre-offensive ukrainienne, qui a finalement échoué », note le quotidien américain dans un article paru le 2 mars.

Un manque de préparation d’autant plus surprenant aux yeux du NYT que cette région constituait un point d’appui clé du dispositif ukrainien depuis 2014. « Les commandants ukrainiens ont eu tout le temps de préparer leurs défenses à l’extérieur d’Avdeïevka », estime le journal. Les forces ukrainiennes semblent également avoir engagé dans ce secteur du matériel jusque-là tenu en retrait, tels que les chars Abrams américains livrés l’automne dernier, dont les forces russes ont revendiqué la destruction de plusieurs exemplaires ces derniers jours.

Ce 5 mars, des drones ukrainiens ont attaqué plusieurs sites, notamment une gare et un dépôt de pétrole, dans les régions russes de Koursk et de Belgorod.« La gare ferroviaire de Glouchkovo a été visée par des frappes venues de l’Ukraine », a rapporté sur Telegram Roman Starovoït, gouverneur de la région de Koursk, en précisant que l’attaque n’avait «pas fait de blessés». Ces frappes ont provoqué un incendie rapidement circonscrit et ont endommagé des lignes à haute tension, privant d’électricité la gare de Glouchkovo et le village de Koulbaki situé à proximité, selon la même source. Un drone a également été détruit au-dessus de la région de Koursk, a pour sa part indiqué le ministère russe de la Défense. Il a par ailleurs annoncé avoir détruit dans la nuit trois drones ukrainiens au-dessus de la région de Belgorod, elle aussi frontalière de l’Ukraine. Dans cette région, une explosion a notamment provoqué « un incendie sur un site d’infrastructure » dans le district de Goubkine, a écrit le gouverneur régional Viatcheslav Gladkov sur Telegram, sans plus de précisions.

Selon des médias locaux, il s’agirait d’une attaque de drone sur un dépôt de pétrole dans la ville de Goubkine. « Selon les premières informations, un réservoir a été endommagé », a indiqué dans un communiqué l’antenne locale du ministère russe des Situations d’urgence. Selon V. Gladkov, la région de Belgorod a été visée ces dernières 24 heures par de multiples attaques de drones et des tirs de mortier qui ont endommagé des voitures dans plusieurs localités. Le territoire russe est régulièrement touché par des frappes ukrainiennes depuis février 2022. Des bilans humains élevés ont été signalés récemment lors de frappes ukrainiennes sur des centres-villes, notamment le 30 décembre à Belgorod (25 morts), le 21 janvier à Donetsk (28 morts), le 3 février à Lissitchansk (28 morts) et encore une fois à Belgorod le 16 février (sept morts).

A signaler que Washington a démenti l’utilisation des chasseurs F-35 en Ukraine. Pourtant, la semaine dernière, le ministre singapourien de la Défense a déclaré que ces avions sont utilisés pour identifier les sites de missiles sol-air russes. « Les États-Unis ne font pas voler de F-35 en Ukraine », a déclaré à Sputnik un porte-parole du Pentagone. Ce démenti vient quelques jours après la déclaration du ministre singapourien de la Défense sur l’implication de ces chasseurs américains dans le conflit en Ukraine.

« Plus récemment, les États-Unis ont utilisé leurs F-35 pour localiser et identifier les sites de missiles sol-air des unités russes en Ukraine », a notamment déclaré Ng Eng Hen le 28 février devant le comité parlementaire de l’approvisionnement. Selon lui, ces informations ont été partagées avec les pays de l’Otan.