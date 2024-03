Les ravages de la famine à Gaza : L‘ONU tire la sonnette d’alarme !

« Les enfants qui commencent à mourir de faim […] cela devrait être une alarme pas comme les autres », a déclaré mardi 5 mars Jens Laerke, porte-parole du bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA). L’Organisation mondiale de la santé a fait état de scènes « sinistres » d’enfants affamés après avoir apporté de l’aide à deux hôpitaux du nord le week-end dernier pour la première fois depuis octobre.

Les médecins de l’hôpital Kamal Adwan, seul hôpital pédiatrique du nord de Gaza, ont déclaré à l’équipe qu’« au moins dix enfants étaient morts de faim », a déclaré Ahmed Dahir, responsable de la mission, lors d’un point de presse à Genève par liaison vidéo depuis le territoire palestinien ravagé par la guerre. Depuis, le ministère de la Santé palestinien a rapporté que le nombre de décès d’enfants à l’hôpital dû à la malnutrition et à la déshydratation était passé à 15, et que six nourrissons souffrant de malnutrition aiguë couraient un risque grave. « Si ce n’est pas le cas maintenant, quand est-il temps […] d’inonder Gaza avec l’aide dont elle a besoin ? C’est ce que nous devons voir se produire », a souligné Jens Laerke.

Des avions-cargos américains ont largué la veille lundi plus de 36 000 repas dans le nord de Gaza, dans le cadre d’une opération conjointe avec la Jordanie, a déclaré l’armée US. Washington a toutefois voté contre les résolutions en faveur d’un cessez-le-feu aux Nations unies à trois reprises, et continue de fournir des armements à l’État hébreu. L’ONU a averti que la famine dans la bande de Gaza était « presque inévitable » en raison de la guerre qui fait rage dans le territoire palestinien.