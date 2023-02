Les raids israéliens meurtriers se poursuivent en Palestine : Ramallah appelle l’ONU à protéger les Palestiniens

Dix Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes, dont un adolescent de 16 ans, dans un raid militaire mené ce mercredi 22 février, à Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Au moins une centaine de personnes ont été blessées. C’est ce qu’a rapporté le ministère palestinien de la Santé. L’Autorité palestinienne dénonce cette nouvelle incursion, et appelle à l’arrêt immédiat des agressions israéliennes.

Avec Jénine, Naplouse est considérée comme un bastion de la résistance palestinienne. Encore une fois, les forces israéliennes sont intervenues au cœur d’une ville palestinienne. Une zone urbaine, densément peuplée. Dans le viseur des forces d’occupation israéliennes : deux combattants affiliés à des groupes armés palestiniens. Dans le centre-ville de Naplouse, des jeunes Palestiniens ont tenté de s’interposer. Des pneus sont brûlés, des projectiles lancés. L’objectif est de stopper l’incursion des forces israéliennes. Mais la ville et ses habitants sont assiégés.

L’armée israélienne avait indiqué peu avant 10h30 (8h30 TU) mener une opération à Naplouse, sans donner plus de détails. Les soldats étaient encore là deux heures plus tard. Un journaliste de l’AFP dans le centre de Naplouse a vu des soldats israéliens tirer des grenades de gaz lacrymogène en direction de jeunes Palestiniens, qui ont jeté des pierres sur des véhicules militaire et brûlé des pneus. L’opération a duré trois heures, selon l’agence. Selon des sources palestiniennes, le raid israélien avait pour but de capturer deux résistants dans la vieille ville, appartenant à la Brigade de Naplouse, chargée de défendre la ville palestinienne.

« Israël » accuse les résistants Mohamad al-Juneidi et Houssam Slim d’être les auteurs de l’opération qui avait été réalisée le 11 novembre 2022, à proximité de la colonie Shafi Shoumroune, au nord-est de Naplouse, au cours de laquelle un colon a été tué. Dans sa première réaction, le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné ce qu’il a qualifié de « crimes de l’occupation de Naplouse » et assuré qu’il va saisir les tribunaux internationaux.

« L’assaut sanguinaire de la ville de Naplouse relève du terrorisme d’État et constitue une dangereuse escalade dans l’arène du conflit. »

Les Palestiniens de la Cisjordanie occupée mènent depuis plus d’un an des opérations de résistance contre l’occupation israélienne de la Cisjordanie ou la construction des colonies et leur élargissement se poursuivent.

Depuis le début de l’année, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à 51 Palestiniens (parmi lesquels des membres de groupes de résistance et des civils), neuf colons israéliens et une Ukrainienne, selon un décompte de l’AFP réalisé à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

Ailleurs en Cisjordanie occupée, les forces d’occupation israélienne ont détruit deux maisons résidentielles : Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des questions humanitaires dans les territoires palestiniens, les autorités de l’occupation israélienne ont détruit 185 maisons et édifices palestiniens depuis le début de l’année. Il en a découlé l’expulsion de 263 palestiniens qui sont désormais sans abri.

L’année 2023 est particulièrement meurtrière. Rien qu’au mois de janvier, 35 Palestiniens ont été tués par l’armée israélienne, ou par des colons juifs. Jeudi, pour dénoncer ces violences, les Palestiniens annoncent une grève générale, dans la plupart des villes de Cisjordanie occupée, et à Jérusalem-est.