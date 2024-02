Les Irlandais soutiennent la cause palestinienne : Jusque dans les terrains sportifs…

Paul Cooke, président de la Fédération irlandaise de football, a été interrogé jeudi par les parlementaires irlandais pour avoir autorisé la tenue du match contre Israël. Il a déclaré qu’il était « personnellement consterné » par la situation à Gaza, mais que l’instance dirigeante du football irlandais était tenue de respecter les règles de l’UEFA.

Ce n’est pas la première manifestation du genre de la part des athlètes irlandaises. Au début du mois, l’équipe nationale féminine de basket a refusé de serrer la main des joueuses israéliennes lors d’un match de qualification pour l’EuroBasket à Riga, en raison de la guerre à Gaza.

Les incidents ne se sont pas arrêtés aux manifestations d’avant-match, les joueuses irlandaises ayant également choisi de ne pas participer à la présentation traditionnelle des équipes et de rester sur le banc des remplaçants.

L’Irlande est l’un des rares pays européens à avoir soutenu haut et fort le peuple palestinien et condamné fermement la guerre israélienne génocidaire contre la bande de Gaza.

Jeudi, Dana Ehrlich, ambassadrice d’Israël en Irlande, a accusé le peuple irlandais de considérer unilatéralement le conflit au Moyen-Orient. Dans une interview à l’émission de radio Pat Kenny, elle s’est interrogée: « pourquoi le peuple irlandais ne condamne pas le Hamas et n’appelle pas à la libération des prisonniers israéliens ? » Elle a ajouté : « Si vous regardez la façon dont la guerre est présentée ici en Irlande, j’entends une vision unilatérale, montrant Israël comme le seul méchant et ne montrant aucune responsabilité envers le Hamas. »

L’Irlande a appelé « à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, afin d’éviter un nouveau génocide », et a souligné « la nécessité pour l’UNRWA de poursuivre son travail et son soutien ».

L’Irlande a noté que « l’engagement de l’Union européenne en faveur des droits de l’homme et de la dignité humaine ne peut connaître d’exceptions », notant « qu’un cessez-le-feu facilite l’arrivée des fournitures humanitaires ».

Il convient de noter que des centaines de militants irlandais soutenant la Palestine ont manifesté, peu après l’opération Déluge d’Al-Aqsa, devant l’ambassade israélienne à Dublin. Les participants ont exprimé leur colère et leur condamnation des bombardements barbares sur Gaza et ont exprimé leur soutien au peuple palestinien dans son droit de résister et de défendre sa liberté par tous les moyens.

Richard Boyd Barrett, député irlandais, a dénoncé la politique de deux poids, deux mesures des dirigeants des États-Unis d’Amérique, de l’Union européenne et du gouvernement irlandais, qui ont « soutenu l’Ukraine avec tous les types d’armes et de munitions, au cours des deux dernières années, jusqu’à braver l’interdiction internationale des armes à sous-munitions », et affiché leur « désaveu du peuple palestinien, qui possède tous les droits de résister à l’occupation ».