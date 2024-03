Les FAR s’équipent en Javelin : Objectif : blinder les capacités de l’infanterie

« Le Département d’État a pris une décision approuvant une éventuelle vente militaire étrangère au gouvernement marocain de missiles Javelin et d’équipements connexes pour un coût estimé à 260 millions de dollars », indique mardi 19 mars un communiqué de l’Agence de coopération de sécurité et de défense.

« Le Maroc a demandé l’achat de six cent douze (612) missiles Javelin FGM-148F (dont douze (12) missiles volants) et de deux cents (200) unités de lancement de commande légères Javelin (LWCLU) », précise la DSCA.

Ce projet de vente soutiendra la politique étrangère et la sécurité nationale des Etats-Unis, en contribuant à améliorer la sécurité d’un allié majeur non membre de l’OTAN qui continue d’être une force importante pour la stabilité politique et le progrès économique en Afrique du Nord, précise-t-on. Tout en ajoutant que « la vente proposée améliorera la capacité de défense à long terme du Maroc pour défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale et pour répondre à ses besoins de défense nationale. Le Maroc n’aura aucune difficulté à intégrer ces équipements dans ses forces armées. La vente proposée de cet équipement et de ce soutien ne modifiera pas l’équilibre militaire fondamental de la région ». Cette éventuelle vente sera examinée par le Congrès des Etats-Unis.

Le FGM-148 Javelin est un lance-missiles antichar portable américain. Ses principaux clients sont l’Australie, les Emirats Arabes Unis, le Bahreïn et la France. L’arme dont chaque unité coûte près de 78.000 dollars fait actuellement ses preuves dans la guerre en Ukraine.

Pour rappel, en avril 2023, le Maroc avait commandé aux Etats-Unis 18 systèmes d’artillerie à haute mobilité HIMARS et d’équipements associés pour un coût estimé à 524,2 millions de dollars. Eux aussi ont été utilisés dans le théâtre d’opération ukrainien.