Les combats entre Riyad et Sanaa se poursuivent : Le Caire freine son enthousiasme à plonger dans la bataille

Le Parlement égyptien a reporté dimanche un vote pour autoriser un soutien militaire à l’Arabie saoudite dans la guerre contre le Yémen, afin de prolonger les délibérations lundi, ont annoncé deux députés à l’AFP. La séance extraordinaire, convoquée à la demande du président Abdel Fattah al-Sissi, a été prolongée « pour donner à tous les députés la possibilité de prendre la parole et d’exprimer leur avis », a déclaré le député Ibrahim Kholeif à l’AFP. Une autre élue, Maha Abdel Nasser, a confirmé que les débats se poursuivraient lundi « pour permettre à tous les parlementaires d’être entendus », dans une chambre dominée par les partisans du président Sissi.

Selon les deux élus, aucun détail sur l’éventuel soutien militaire que l’Égypte pourrait apporter à l’Arabie saoudite n’a été abordé dans l’immédiat.

Samedi, le Raïs avait demandé le feu vert du Parlement pour contribuer à la défense du royaume, « s’il en faisait la demande », estimant qu’il était « inconcevable » que Le Caire ne fasse rien quand « la sécurité et la stabilité de l’Arabie saoudite sont menacées. « Je ne parle pas d’affronter ou d’attaquer qui que ce soit. Nous parlons uniquement de défense », avait-il souligné.

La Constitution égyptienne exige l’approbation à la fois du Parlement et du Conseil national de la défense avant tout déploiement de troupes dans des missions à l’étranger. Le Conseil national de la défense, présidé par M. Sissi, a approuvé dimanche la fourniture à l’Arabie saoudite de « toutes les formes de soutien nécessaires et disponibles » pour contribuer à défendre sa sécurité, son intégrité territoriale et ses lieux saints, a annoncé la présidence. Le Conseil a aussi appelé à intensifier les efforts politiques et diplomatiques pour résoudre les crises régionales par des « moyens pacifiques ».

Du Yémen, la réponse ne s’est pas faite attendre. Yehia Ali al-Rai, président du Parlement de Sanaa, a adressé un courrier d’avertissement à son homologue égyptien, selon l’agence de presse affiliée au mouvement, Saba News. « Une dérive de l’Égypte dans cette direction représenterait un grave danger pour sa propre sécurité nationale et sa stabilité intérieure », y met-il en garde.

Selon Samir Farag, expert militaire, le soutien égyptien à Riyad pourrait prendre plusieurs formes : partage de renseignement, envoi de conseillers militaires, de munitions, de pièces détachées pour l’armement, jusqu’au déploiement de troupes. Depuis la reprise des hostilités en juillet dernier, suite à l’attaque saoudienne contre l’aéroport de Sanaa, Riyad a demandé l’aide de plusieurs pays, dont la Turquie, le Pakistan, l’Italie… Pour l’heure, il semblerait que les Américains, comme les Israéliens, entendent tirer profit de la mauvaise passe saoudienne pour forcer la main à MBS, prince héritier, à emprunter la voie menant aux accords d’Abraham. Un sentier des plus risqués au regard de la fragilité de la position de Mohamed Ben Salman.

Riyad mène des raids aériens et des tirs de missiles pour soutenir des forces yéménites supplétives au sol. Plus de 2700 raids et tirs de missiles ont été recensés, selon les forces de Sanaa. Ces dernières se sont depuis emparés du littoral yéménite sur la mer Rouge en septembre et ont depuis lancé des attaques sans précédent sur l’Arabie saoudite, visant en particulier le géant pétrolier public Aramco et l’aéroport international de Riyad. Selon les experts, outre l’Arabie saoudite, l’Égypte est le pays le plus touché par les perturbations autour du détroit de Bab-al-Mandab, porte d’accès au canal de Suez, dont les recettes sont en baisse.

A signaler que des dizaines de renforts saoudiens, dont des officiers saoudiens, ont été tués et blessés lors d’une attaque de missiles menée par les forces armées contre le camp d’Al-Alam dans le gouvernorat de Chabwa, au sud-est du Yémen, a déclaré le général Yahia Saree, porte-paroles des forces yéménites de Sanaa. Dans un communiqué, il a précisé que le camp était géré par des officiers saoudiens dans les régions orientales. L’attaque a été confirmée par les autorités pro saoudiennes de Chabwa qui ont fait état de « 53 recrus tués et 200 autres blessés dans une attaque de missiles contre le centre d’entrainement du martyr Ahmad al-Souleimani ». Elles ont indiqué que le camp a été frappé « à l’aide de trois missiles par les Houthis ».

Y. Saree a de nouveau adressé un message d’avertissement aux yéménites pour les dissuader de rejoindre les factions pro saoudiennes estimant qu’ils « sont trompés en répondant aux appels de l’ennemi saoudien qui les a attirés dans des pièges mortels avec son argent souillé, pour les sacrifier à la place de ses soldats, sans aucun égard pour leur vie ».

Selon l’AFP, citant une source militaire d’Aden, l’armée craint que ces frappes soient le prélude à une nouvelle offensive terrestre, après la prise de contrôle éclair en septembre par les forces de Sanaa de la ville portuaire de Mokha et de plusieurs autres sur le littoral de la mer Rouge, ainsi que du stratégique détroit de Bab el-Mandeb. Selon cette source, qui a requis l’anonymat, les forces de Sanaa ont coupé dimanche une route reliant Chabwa, tenue par le gouvernement pro saoudien, à la province d’al-Bayda (centre), contrôlée par Sanaa. Les forces pro saoudiennes ont pour leur part rendu compte de frappes contre les forces de Sanaa dans plusieurs fronts au sud de Taëz.

Saree a fait état de 110 raids saoudiens perpétrés ces dernières 24 heures contre plusieurs gouvernorats dont Saada, où 33 martyrs ont été déplorés. Par ailleurs, il a rendu compte « d’une opération contre six rassemblements de forces ennemies saoudiennes dans les régions d’Al-Saqiya et de Ras Al-Ara, dans le gouvernorat de Lahij, à l’aide de six missiles balistiques », assurant qu’elle a « fait des dizaines de morts et de blessés et entraîné la destruction de plusieurs véhicules ». Les autorités de Lahij n’ont pas réagi à cette annonce.

Média militaire yéménite, tribune médiatique des forces de Sanaa, a diffusé lundi les images des attaques contre les factions pro saoudiennes dans le désert du gouvernorat d’al-Jawf, au nord-est de Sanaa. Les images montrent des véhicules pris pour cible depuis une longue distance à l’aide de missiles antiblindés Kornet, a précisé la chaine de télévision yéménite al-Masirah, proche de Sanaa. Les forces de Sanaa ont annoncé avoir mené 6 opérations contre des cibles sur le sol saoudien ces dernières 48 heures, à l’aide de missiles balistiques, de missiles ailés et de drones. Y. Saree a déclaré que ces opérations étaient une riposte à plus de 200 frappes aériennes et tirs de missiles saoudiens lancés durant la même période contre des cibles civiles dans la capitale, Sanaa, et les provinces qualifiées de « libérées », faisant des dizaines de morts et de blessés, principalement des femmes et des enfants. Il a indiqué que la première et la deuxième opération ont a pris pour cible des installations de la compagnie pétrolière Aramco à Yanbu et dans le gisement d’al-Chiba où des feux se sont propagés. La troisième frappe en trois phases a touché, elle, l’aéroport du Roi Khaled à Riyad, tandis que la quatrième, également en trois étapes, a pris pour cible l’aéroport d’Abha, les radars dans les deux montagnes al-Hosn et al-Rahma ainsi que la base Khamis Mushait. Toujours selon le général yéménite, les cinquième et sixième opérations des forces de Sanaa ont visé successivement la force navale saoudienne al-Wajeb puis le radar saoudien à Bir Askar. Le porte-parole des forces de Sanaa a conclu son communiqué en assurant qu’elles poursuivront leurs opérations en profondeur sur le sol saoudien et en ciblant les forces soutenues par l’Arabie saoudite « jusqu’à ce que l’agression cesse et que le blocus de notre pays soit levé ». L’Arabie saoudite impose un blocus aérien, terrestre et naval au Yémen depuis 2015.

Depuis que les forces de Sanaa ont conquis plusieurs régions dans le gouvernorat de Taëz, jusqu’à Bab al-Mandab en mer Rouge, elles imposent un blocus naval aux navires saoudiens. Elle tentent aussi d’imposer un blocus aérien.

Lundi, une source militaire yéménite a renouvelé son avertissement au compagnies aériennes internationales, indiquant que « l’espace aérien saoudien est dangereux, à l’exception de celui au-dessus de La Mecque et de Médine, a rapporté l’agence de presse Saba News ». Riyad est dangereuse et ses installations pétrolières sont à portée des missiles des forces armées yéménites, a averti le responsable militaire de Sanaa sous couvert de l’anonymat, conseillant aux employés et aux citoyens de s’éloigner des installations pétrolières saoudiennes. Il a aussi conseillé « aux actionnaires et investisseurs en Arabie saoudite de garder leur argent et de ne pas s’associer à l’Arabie saoudite » et de « retirer leurs actions de Saudi Aramco ».

Dimanche, Média militaire yéménite a diffusé les images de l’interception de l’appareil saoudien AH-6i à Najran, près de la frontière yéménite. Il a indiqué qu’il a été abattu à l’aide d’un missile sol-air de fabrication locale alors qu’il menait des actions hostiles près de la frontière yéménite. Samedi, Y. Saree avait affirmé que ses forces avaient « abattu un hélicoptère apache de l’ennemi saoudien » dans cette région. Cette revendication conteste la version de la coalition menée par Riyad contre le Yémen qui a annoncé dimanche la mort de deux pilotes dans un crash d’hélicoptère à Najran, en raison « d’une défaillance technique »

« Un hélicoptère de reconnaissance AH-6i appartenant à la garde nationale s’est écrasé (…) sur le territoire saoudien dans la région de Najran après une défaillance technique, causant la mort des deux officiers qui composaient son équipage », a déclaré le porte-parole de la coalition militaire, Turki al-Malki, selon l’agence de presse officielle SPA.

Dimanche Y. Saree a rapporté qu’un drone de reconnaissance armé saoudien de type Karayal a été abattu, expliquant que l’appareil menait des « actes hostiles » dans l’espace aérien du gouvernorat de Hajjah. C’est le quatrième appareil de ce type abattu depuis le début de la dernière escalade, et le septième depuis que ce modèle est entré en action dans l’espace aérien yéménite. Les forces armées de Sanaa avaient également ciblé un avion de combat saoudien Typhoon qui avait décollé de la base militaire de Taïf.

Dans la nuit de samedi à dimanche, la coalition menée par Riyad a pour sa part annoncé avoir intercepté deux drones au-dessus de la région de Riyad et un troisième au-dessus de la province orientale, riche en pétrole, après la diffusion d’alertes de « menace aérienne » aux habitants de la capitale. Elle a aussi fait état de l’interception de deux missiles balistiques en direction de Khamis Mushait, dans le sud du royaume.

Samedi, les forces de Sanaa ont fait état de 12 martyrs, dont trois enfants, dans des frappes saoudiennes dans le gouvernorat de Taëz. Par ailleurs, les forces armées pro saoudiennes d’Aden ont fait état samedi de la mort de 8 de leurs soldats dans la province de Lahij dans le sud du Yémen. Leur communiqué ne précise pas les circonstances de la mort des soldats et les forces de Sanaa n’ont fait aucun commentaire dans l’immédiat. Après des années d’accalmie, le conflit opposant depuis 2014 les forces de Sanaa aux forces d’Aden soutenues par l’Arabie saoudite a repris après une attaque saoudienne contre l’aéroport de Sanaa, en juillet.

Les hostilités ont gagné en intensité en septembre, avec la prise du littoral yéménite sur la mer Rouge par les forces de Sanaa et des attaques d’une ampleur inédite contre le royaume, en particulier sur ses infrastructures pétrolières et ses aéroports. Sanaa qui réclame la fin du blocus imposé par Riyad depuis 2015 impose depuis un blocus naval au navires saoudien à Bab al-Mandeb.