Le Yémen maintient le cap sur Gaza : Et cible les navires desservant Israël

Le haut gradé de Sanaa a affirmé que « les forces armées continueront d’empêcher la navigation israélienne, ou celle se dirigeant vers les ports de la Palestine occupée, dans la mer Rouge et la mer d’Oman, jusqu’à ce que l’agression cesse et que le siège contre le peuple palestinien à Gaza soit levé ».

Il a révélé que « les forces armées yéménites ont pris des mesures supplémentaires » en réponse aux agressions américano-britanniques répétées contre le Yémen, et ce dans le cadre du « droit légitime de défense », ajoutant que « ces opérations s’inscrivent dans le contexte des positions de soutien au peuple palestinien ».

Y. Saree a indiqué que « les forces armées yéménites appellent tous les membres libres et honorables de nos nations arabes et islamiques à adopter des positions concrètes et sérieuses en soutien à nos frères de la bande de Gaza et en termes de condamnation des crimes sionistes soutenu par les USA et la Grande-Bretagne ».

Quelques heures plus tôt, Abdel-Malik al-Houthi, chef du mouvement Ansarullah, a déclaré que « les forces du mal exploitent leurs capacités et les moyens les plus barbares pour tuer et les fournissent à l’entité d’occupation israélienne, pour massacrer le peuple palestinien à Gaza ». Il a noté que « les Américains affrontent les forces libres qui soutiennent le peuple palestinien mais l’agression américano-britannique contre le Yémen a échoué, selon les aveux des ennemis, expliquant que l’agression contre le Yémen s’inscrit dans ce cadre ».

Il a également affirmé que « les opérations des forces armées yéménites en mer ont eu pour effet d’empêcher le mouvement des navires liés à l’ennemi israélien, au point d’atteindre presque le niveau zéro ».

Il convient de noter qu’il y a deux jours, Y. Saree a annoncé, dans un bref communiqué, que le navire américain Star Iris a été ciblé en mer Rouge avec un certain nombre de missiles navals appropriés, assurant qu’il a été touché directement.

Lundi à l’aube, la British Maritime Trade Operations Authority a affirmé avoir reçu un rapport faisant état d’un incident survenu à 40 milles marins au sud de Mokha au Yémen.

Le 6 février, Y. Saree a annoncé la mise en œuvre de deux opérations militaires en mer Rouge, la première ciblant un navire américain Star Nasia et la seconde ciblant un navire britannique Morning Tide, indiquant que les deux navires étaient visés par des missiles navals appropriés, confirmant que l’un des navires a été touché, les deux étant des tirs directs.