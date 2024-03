Le Président turc bientôt en Irak : Bagdad décide d’interdire le PKK

Une délégation turque, menée à Bagdad par le chef de la diplomatie Hakan Fidan, a marqué des points dans la lutte d’Ankara contre le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Jeudi 14 mars, suite à une réunion sur la sécurité à laquelle participait notamment Yasar Guler, ministre turc de la Défense ainsi qu’Ibrahim Kalin, chef des renseignements (MIT) et leurs homologues irakiens, le Conseil de sécurité irakien a décidé d’interdire le PKK en Irak.

« La Turquie salue la décision du Conseil de sécurité nationale irakien de désigner le PKK comme organisation interdite en Irak », rapporte le média Al-Monitor, citant un communiqué conjoint publié sur le site du ministère irakien des Affaires étrangères. « L’Irak et la Turquie ont dépassé la menace commune et ont décidé de lutter ensemble pour la première fois contre le terrorisme du PKK », s’est félicité Nuh Yilmaz, chef de la diplomatie turque, dans un message sur la plateforme X, précisant que cette décision constituait « un tournant ». Le PKK, qui a son siège dans le nord du Kurdistan irakien, est considéré comme un groupe terroriste par Ankara, Washington et l’Union européenne. Régulièrement, les forces turques mènent des opérations aériennes et terrestres dans le nord de l’Irak contre les combattants du PKK.

Depuis 2019, dans le cadre de l’opération Griffe-Épée, la Turquie a lancé une série de raids en territoire irakien afin de lutter contre les combattants du mouvement kurde et notamment leur base arrière située sur le mont Qandil, à l’extrême nord-est de l’Irak, jusqu’à la frontière syro-irakienne sur le mont Sinjar. Via ses nombreuses interventions en Syrie contre les PYD et les FDS et en Irak contre le PKK, Ankara espère empêcher les combattants kurdes de s’installer à ses frontières.

Des incursions qui ont un coût diplomatique, Bagdad accusant la Turquie de violer sa souveraineté. Cette décision du 14 mars, indique un « alignement » des positions des deux pays, à la veille d’une visite en Irak du président turc Recep Tayyip Erdogan, souligne Al-Monitor. Prévue en avril, elle est « la première du genre depuis plus d’une décennie », insiste le média.