Le président du Conseil national suisse à Rabat : Berne apporte son soutien aux efforts de S. de Mistura

« La Suisse soutient les efforts des Nations unies et l’action de l’Envoyé Personnel du Secrétaire Général de l’ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura, pour aboutir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable en accord avec le droit international et les résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité », a affirmé E. Nussbaumer dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Il a souligné que la Suisse réitère l’importance des efforts sérieux et crédibles du Maroc pour une solution politique basée sur le compromis, en notant, à ce titre, l’Initiative d’autonomie présentée au secrétaire général de l’ONU en 2007.

E. Nussbaumer a ajouté que son pays encourageait également toutes les parties à poursuivre leur engagement dans un esprit de compromis.