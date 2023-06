Le Premier ministre chinois appelle à une plus grande coopération entre la Chine et l’Allemagne

Li Qiang, Premier ministre chinois, effectue son premier déplacement à l'étranger, qui l'a amené lundi et mardi 20 juin en Allemagne avant un passage par la France. Berlin et Pékin ont pu renouer, après la pandémie, avec les consultations gouvernementales réunissant des ministres des deux pays. Mais l'heure n'est plus aujourd'hui au seul développement des relations commerciales. La Chine est désormais perçue comme un concurrent et un rival.