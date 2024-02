Le Hezbollah multiplie ses opérations en haute Galilée : Israël bombarde le sud Liban et la Syrie…

Le Hezbollah libanais dit avoir frappé trois sites militaires israéliens près de la frontière sud du Liban. Dans un communiqué, le Hezbollah assure que ses attaques ont touché des bâtiments abritant des soldats israéliens, sans plus de détails sur leur emplacement. Selon Al Jazeera, cela se passe à Kfar Kila alors que des médias israéliens avaient assuré que 3 missiles ont été lancés depuis le Liban vers la colonie d’Al-Manara en Haute Galilée. Plus tôt ce mercredi, des attaques israéliennes ont eu lieu en plusieurs points du territoire libanais. Le correspondant d’Al-Manar a évoqué les localités Haddatha, Rachaf et al-Tayri et les buissons meublant la zone. Il avait aussi signalé un bombardement israélien à la périphérie de la localité de Naqoura au sud du Liban. Le Hezbollah a annoncé mardi soir avoir ciblé un rassemblement de soldats de l’occupation israélienne dans le site israélien de Hadab Aita, à la frontière libano-palestinienne. Le communiqué de la Résistance indique avoir visé le site avec des missiles, le touchant directement. En outre, la Résistance a pilonné un bâtiment dans lequel s’abritaient les soldats de l’occupation dans la colonie de Metulla.

Le Hezbollah a annoncé avoir ciblé, mercredi matin, avec succès, un rassemblement de soldats israéliens sur la colline d’al-Tayhat, en face du village libanais de Meïs el-Jabal, rapporte L’Orient le Jour. Des tirs d’artillerie israéliens ont visé les abords de Tayr Harfa, Dhaïra, Alma el-Chaab et Majdelzoun (caza de Tyr), a indiqué une source sécuritaire à au correspondant du journal libanais au Liban-Sud. L’artillerie israélienne a également ciblé la périphérie de Marwahine (caza de Bint Jbeil) et Naqoura (caza de Tyr), selon des habitants de la région.

« La nuit dernière, un certain nombre d’attaques depuis la Syrie vers le sud du plateau du Golan ont été identifiées. En réponse, les avions des forces de défense ont frappé des infrastructures militaires appartenant au régime syrien dans la région de Deraa », a déclaré l’armée sioniste en ce 31 janvier. L’armée israélienne n’a pas donné d’indication sur des victimes ou dégâts éventuels dans cette région annexée par Israël. L’État hébreu commente rarement ses attaques en Syrie mais dit vouloir empêcher l’Iran, qui soutient Damas, de s’implanter à ses portes.

Israël a mené des centaines de frappes aériennes sur le territoire syrien depuis le début du conflit dans ce pays en 2011, ciblant des positions de l’armée syrienne et des groupes affiliés à l’Iran, tel le Hezbollah libanais. Mais ces attaques se sont intensifiées depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre.

Le 29 janvier, l’agence syrienne Sana avait fait état de plusieurs victimes au sud de Damas suite à des frappes israélienne menées depuis le Golan. En plus de trois mois, plus de 200 personnes ont été tuées au Liban, dont au moins 147 combattants du Hezbollah, selon un décompte de l’AFP. Côté israélien, 15 personnes sont mortes, neuf soldats et six civils, selon l’armée israélienne.

L’armée d’occupation israélienne a décidé de réduire le nombre de soldats de combat stationnés dans les colonies adjacentes à la frontière libanaise et de réduire les forces militaires qui y sont déployées. Elle a cependant décidé de maintenir les forces de réserve locales censées faire face à tout événement d’infiltration. Dans ce contexte, les médias israéliens ont rapporté que les soldats de réserve des forces locales des colonies souffrent de troubles mentaux, car ils sont loin de leurs familles, et vu qu’ils sont toujours en alerte et sont constamment confrontés à la menace des missiles guidés du Hezbollah.